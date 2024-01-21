Фаршированные сыром крабовые палочки в кляре: рецепт очень простой и вкусной закуски
Крабовые палочки с сырной начинкой в кляре — одно из наиболее простых и быстрых блюд, которые с одинаковым успехом можно приготовить как в будние, так и к праздничному столу.
Фаршированные сыром крабовые палочки в кляре – это оригинальная и вкусная закуска, которая станет украшением любого стола. Это блюдо сочетает в себе нежный вкус крабовых палочек, ароматный сыр и хрустящую золотистую корочку кляра, что делает его отличным выбором как для повседневного, так и для праздничного меню, пишет Food Pibig.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- твердый сыр (например, моцарелла или чеддер) — 100 г;
- яйцо — 1 штука;
- мука — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- чеснок порошок — 1/2 чайной ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
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Приготовление:
Шаг 1. Аккуратно разверните крабовые палочки и положите внутрь тонкие полоски сыра.
Шаг 2. Скрутите крабовые палочки обратно в рулон.
Шаг 3. В миске смешайте яйцо, муку, молоко, чеснок порошок, соль и перец до получения однородной массы — это будет кляр.
Шаг 4. Обмакните каждую крабовую палочку в кляре, чтобы полностью покрыть ее.
Шаг 5. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте крабовые палочки с каждой стороны до золотистого цвета.
Шаг 6. Выложите готовые крабовые палочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Шаг 7. Подавайте горячими, украсив зеленью или соусом по выбору.
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