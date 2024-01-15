Очень вкусно: как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту
Фрикадельки – это вкусное блюдо, которое всем нравится. Эти готовятся из уже готового мяса.
Фрикадельки, как мы знаем, — одно из самых любимых домашних блюд. Многие из нас следуют любимому рецепту, который мы унаследовали от бабушки, или матери. И очень часто самые лучшие фрикадельки получаются из остатков предыдущего обеда или ужина.
В этом рецепте используется уже приготовленное ранее мясо, которое может быть говяжьим или свиным. Также можно использовать отварное мясо. Или взять фарш, приготовить его и использовать для фрикаделек. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
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Это основа, уже очень вкусная идея, которую, очевидно, можно адаптировать по своему вкусу и типу исходного мяса. Смесь ароматных трав, щепотка корицы, тертый сыр или нарезанный лук – в идеях для получения вкусных тефтелей каждый раз нет недостатка.
Фрикадельки
Ингредиенты:
- 300 г уже приготовленного и остатков мяса (отварного или жареного);
- 400 г отварного картофеля;
- 1 яйцо;
- панировочные сухари;
- ½ зубчика чеснока;
- 3 или 4 веточки петрушки;
- мускатный орех;
- веточки розмарина;
- соль, перец, растительное масло.
Приготовление фрикаделек начните с того, что нарежьте мясо кусками, а затем мелко измельчите его миксером или мясорубкой.
Добавьте отварной картофель, предварительно очистив его и раздавив толкушкой для картофеля. Хорошо перемешайте.
Добавьте яйцо, которое будет выполнять роль связующего вещества, и, если смесь слишком влажная, подсушите ее небольшим количеством панировочных сухарей. Добавьте соль, перец и половину измельченного зубчика чеснока. Также добавьте мелко нарезанную петрушку и завершите все тертым мускатным орехом. Смешайте все, пока не получите однородную смесь.
Затем возьмите понемногу смеси и влажными руками сформируйте сферы размером чуть больше грецкого ореха. Затем обваляйте их в панировочных сухарях, слегка раздавив ладонями.
Нагрейте большое количество масла в большой сковороде и обжаривайте фрикадельки по несколько штук, переворачивая их так, чтобы они подрумянились равномерно. По готовности выложите жареные тефтели на веточки свежего розмарина так, чтобы избавиться от лишнего масла, а сами фрикадельки приобрели легкий аромат розмарина.
Посыпьте фрикадельки солью и подавайте горячими или теплыми.
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