Очень вкусно: как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту

Фрикадельки – это вкусное блюдо, которое всем нравится. Эти готовятся из уже готового мяса.

Фрикадельки, как мы знаем, — одно из самых любимых домашних блюд. Многие из нас следуют любимому рецепту, который мы унаследовали от бабушки, или матери. И очень часто самые лучшие фрикадельки получаются из остатков предыдущего обеда или ужина.

В этом рецепте используется уже приготовленное ранее мясо, которое может быть говяжьим или свиным. Также можно использовать отварное мясо. Или взять фарш, приготовить его и использовать для фрикаделек. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

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Это основа, уже очень вкусная идея, которую, очевидно, можно адаптировать по своему вкусу и типу исходного мяса. Смесь ароматных трав, щепотка корицы, тертый сыр или нарезанный лук – в идеях для получения вкусных тефтелей каждый раз нет недостатка.

Фрикадельки

Ингредиенты:

300 г уже приготовленного и остатков мяса (отварного или жареного);

400 г отварного картофеля;

1 яйцо;

панировочные сухари;

½ зубчика чеснока;

3 или 4 веточки петрушки;

мускатный орех;

веточки розмарина;

соль, перец, растительное масло.

Приготовление фрикаделек начните с того, что нарежьте мясо кусками, а затем мелко измельчите его миксером или мясорубкой.

Добавьте отварной картофель, предварительно очистив его и раздавив толкушкой для картофеля. Хорошо перемешайте.

Добавьте яйцо, которое будет выполнять роль связующего вещества, и, если смесь слишком влажная, подсушите ее небольшим количеством панировочных сухарей. Добавьте соль, перец и половину измельченного зубчика чеснока. Также добавьте мелко нарезанную петрушку и завершите все тертым мускатным орехом. Смешайте все, пока не получите однородную смесь.

Затем возьмите понемногу смеси и влажными руками сформируйте сферы размером чуть больше грецкого ореха. Затем обваляйте их в панировочных сухарях, слегка раздавив ладонями.

Нагрейте большое количество масла в большой сковороде и обжаривайте фрикадельки по несколько штук, переворачивая их так, чтобы они подрумянились равномерно. По готовности выложите жареные тефтели на веточки свежего розмарина так, чтобы избавиться от лишнего масла, а сами фрикадельки приобрели легкий аромат розмарина.

Посыпьте фрикадельки солью и подавайте горячими или теплыми.

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