Вкусно, как в детстве: рецепт пышного манника на кефире без муки

Манник на кефире — выпечка к чаю из бюджетных продуктов, которую очень легко готовить. Манник не только вкусен, но и достаточно прост в приготовлении, что делает его идеальным выбором для любого случая.

Пышный манник на кефире — невероятно ароматный и простой в приготовлении десерт. Это блюдо отличается мягкой и нежной текстурой и наверняка понравится и детям, и взрослым, пишет РБК-Украина.

Ингредиенты:

манная крупа — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

яйцо — 2 штуки;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло — 50 г;

соль — щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте манную крупу и кефир, оставьте на 30-40 минут, чтобы манка набухла.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте ванильный сахар и щепотку соли.

Шаг 3. Смешайте яично-сахарную смесь с набухшей манкой. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто.

Шаг 5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки.

Шаг 6. Готовый манник дайте остыть, затем аккуратно выньте из формы.

Шаг 7. Подавайте манник, украсив по желанию свежими ягодами или сахарной пудрой.

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