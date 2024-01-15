Как в Испании: рецепт настоящего гаспачо
Это блюдо испанской кухни, основной ингредиент которого — томаты. Он легкий, но одновременно сытный.
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом популярного испанского блюда гаспачо.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 больших томата;
- 1 сладкий перец;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 веточки петрушки;
- ½ перца чили;
- 2-3 веточки мяты;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 3-4 ломтика багета;
- соль и перец по вкусу.
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Для начала моем 2 томата и делаем снизу каждого из них крестообразные надрезы.
Кипятим воду в сотейнике и опускаем томаты с надрезами в кипящую воду на 1-2 минуты.
После этого аккуратно снимаем с них тонкую кожуру. В Испании часто кожуру с овощей не снимают, ведь в ней много витаминов, но без кожуры структура гаспачо будет более нежной. Евгений Клопотенко советует второй вариант.
Нарезаем томаты и один сладкий перец произвольными кусками. После этого моем 2 веточки петрушки и 2-3 веточки мяты.
Перекладываем томаты с перцем, листочки мяты и петрушки в блендер. Добавляем 3 зубчика чеснока и половину перца чили. Можно использовать весь перец чили, но предварительно стоит удалить из него плодоножку и семена (если вы любите острее).
Добавляем перец и соль по вкусу, а также 2 ст. л. оливкового масла. Перебиваем все вместе в блендере.
Обжариваем 3-4 ломтика багета или белого батона на сухой сковороде и сбрызгиваем немного подсолнечным маслом перед подачей. Хрустящие ломтики хлеба можно сделать и в духовке при температуре 180 градусов, запекая 7 минут.
Перед тем, как подавать суп, нужно охладите его — на несколько часов ставим в холодильник. Подавать стоит в замороженной тарелке — немного смочить ее водой и поставить в морозильную камеру на 10 минут. При подаче добавляем в суп 2 ст. л. бальзамического уксуса и кладем сверху хрустящий ломтик хлеба.
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