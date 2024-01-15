Как на Закарпатье: рецепт бограча от Евгения Клопотенко

Особенность блюда заключается в сочетании различных видов мяса, овощей и обязательно с использованием большого количества копченой паприки. Обычно бограч готовят на Закарпатье.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом популярного на западе Украины блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

50 г сала;

800 г говядины (лопатка или задняя часть);

500 г картофеля;

2 томата;

2 сладких перца;

1-2 лука репчатых;

10 г перца чили;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. копченой паприки (опционально);

соль и перец по вкусу.

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Для начала нарезаем 50 г сала слайсами, а затем режем небольшими кубиками. Перекладываем в жаровню и немного обжариваем на маленьком огне, пока не растопится жир.

Режем 800 г говядины крупными порционными кусками.

Перекладываем куски говядины в жаровню с салом и обжариваем до румяной корочки, периодически помешивая.

Чистим 500 г картофеля. Лучше брать небольшой и не разрезать. Если картофель большой, стоит нарезать его крупными кубиками. Добавляем его к мясу.

Моем два томата и нарезаем крупными кубиками.

Моем два сладких перца, разрезаем, убираем семена и плодоножку. Нарезаем крупными кубиками.

Берем 1-2 луковицы. Режем на 4-6 крупных частей.

Нарезаем слайсами 10 г свежего перца чили. Перекладываем все овощи в жаровню.

Добавляем 1 ч. л. обычной паприки и 1 ч. л. копченой.

Если хотите получить гуляш, тогда залейте овощи с мясом водой, но так, чтобы вода покрывала их не полностью. Если любите блюдо, похожее больше на суп, тогда увеличьте количество воды. Посолите и поперчите по вкусу. Варите до готовности картофеля на маленьком огне. Если вы готовите бограч в духовке, то накройте его крышкой и поставьте на полтора часа в духовку при температуре 180 градусов.

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