Как распознать и как действовать при обморожении?

Зима — это всегда сезон активного отдыха в горах, катание на лыжах, игра в снежки, или веселье на санках вместе с семьей. И хотя этот период очень любят дети, в большие морозы важно быть осторожным и не получить переохлаждение или обморожение.

Важно по снижении температуры воздуха максимально уберечь открытые частицы тела от взаимодействия с холодом. Именно поэтому Фокус сделал подборку информации, что стоит знать об обморожении и чего категорически нельзя делать.

Симптомы обморожения

Конечно есть разные стадии обморожения. Среди легких покраснение и покалывание в пораженных участках.

Однако это не единственные симптомы, которые указывают на признаки обморожения. Если вы чувствуете онемение в пальцах рук или ног во время длительного пребывания на морозе, это может свидетельствовать о начале переохлаждения и обморожения.

Далее кожа на пораженном участке начинает менять цвет. Может стать красной, синей, фиолетовой и черной. Все зависит от степени обморожения. Кожа становится либо твердой, либо восковой.

Человек начинает скованно двигаться, или становится неуклюжим из-за спазма суставов. В более серьезном случае на теле появляются пузырьки, как после ожогов. И конечно же боль и потеря чувствительности в пораженной области.

Фото: Freepik

Читайте также:

Хорошо для энергетики: как вырастить денежное дерево: как вырастить денежное дерево

"Голубой понедельник". Почему сегодня — самый депрессивный день в году

Очень вкусно: как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту

Что нельзя делать во время обморожения?

Прежде всего забудьте об отогревании горячей водой. Это опасно и не поможет. Даже теплая вода может навредить. ⠀

Что стоит делать при обморожении?

Конечно сначала стоит зайти в теплое помещение и согреться чаем/кофе, или любым другим согревающим напитком, кроме алкоголя.

Снимите с себя влажную и холодную одежду. И наденьте то, что поможет согреться.

Если боль усиливается, можно выпить обезболивающее средство.

Если после вы продолжаете чувствовать усиление боли, появляется лихорадка, отечность в пораженной области и в целом ухудшилось состояние, тогда стоит обратиться за помощью к семейному врачу.

Читайте также:

Топ 5 самых простых для выращивания домашних растений

Почему нельзя говорить "уровень инфляции составляет"

Как правильно стирать и хранить шерстяные вещи: будут как новые