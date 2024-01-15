Ремонт ванной: 9 самых распростаненных ошибок, которые могут испортить всю работу

Ванная – специфическая комната. Влага и сырость, характерные для нее, требуют правильного подхода в выборе материала, планировании ремонта и организации пространства.

Ремонт ванной требует скрупулезного подхода и использования влагостойких материалов, учитывая специфику и назначение этой комнаты. Однако многие в погоне за экономией или стараясь все сделать побыстрее, допускают ряд ошибок, которые потом выходят боком. Что это за ошибки, в своем блоге рассказала эксперт по домоводству Марта Стюарт, пообщавшись с мастерами и дизайнерами.

Не рассчитывать бюджет

Определение бюджета — это первое, что следует сделать перед началом любого проекта ремонта дома.

"Наличие бюджета поможет вам принять многие дизайнерские решения, понять, на какие элементы вы готовы потратить деньги, и в целом чувствовать себя довольными своим проектом. В идеале ваш бюджет должен включать в себя резерв на случай перерасхода средств или непредвиденных расходов. Но если у вас нет такой гибкости, бюджет также поможет вам решить, где сократить расходы, если это необходимо, в середине проекта", — говорит Тамара Хубински, дизайнер интерьеров и основатель Tamara Hubinsky Interiors.

Отсутствие плана

Заблаговременное планирование позволит избежать проблем, нарушающих рабочий процесс в дальнейшем.

"Ванная комната — это пазл, состоящий из функциональной и декоративной сантехники, отопления, вентиляции, электрики, отделочных материалов, аксессуаров и многого другого. Большая часть ремонтных работ выполняется в определенном порядке, и отсутствие нужного предмета в нужное время задерживает весь проект", – продолжает Хубински.

Игнорировать обустройство дополнительных мест для хранения

Добавление места для хранения вещей в ванной комнате является обязательным, поэтому нужно уделить этому приоритетное внимание во время ремонта.

"Мы проводим много времени в ванной, поэтому важно в полной мере использовать доступное пространство. Экономия на хранении может сделать вашу ванную комнату менее функциональной", — отмечает Керри Келли, креативный директор Kerrie Kelly Design Lab.

Убедитесь, что у вас достаточно места для хранения вещей, которые вы часто храните в ванной, например косметики, туалетных принадлежностей, полотенец и лекарств. Хранение может быть таким же простым, как установка крючков на стенах, чтобы полотенца не попадали на пол, или качественным, например, в хорошо освещенных аптечках.

Не игнорируйте в ванной дополнительное освещение и места для хранения Фото: lifeforstock/Freepik

Забыть установить вентиляцию

Не забывайте учитывать вентиляцию при планировании ремонта ванной комнаты.

"Вентиляция обеспечивает хороший воздухообмен, который быстро и легко выводит из помещения неприятные запахи, влагу, вредные частицы и мелкую пыль. Хорошая вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха и предотвращает рост плесени", – подчеркивает Келли.

Самостоятельный ремонт

Некоторые проекты ремонта ванной комнаты потребуют профессионализма, особенно когда дело касается укладки плитки.

"Хотя укладка плитки может показаться простой, доверьте ее профессионалам. Работу, сделанную своими руками, будет гораздо дороже исправить, чем позволить профессионалам сделать ее правильно с первого раза", – делится опытом эксперт.

Хороший установщик скажет, сколько плитки следует заказать, чтобы ее е было слишком много или слишком мало, а также выложит плитки перед их затиркой, чтобы при необходимости скорректировать раскладку.

"Разрез плитки в неудобном месте или неправильном размере – это ошибка, которую трудно исправить после того, как затирка застынет", — указывает Хубински, поэтому эту задачу лучше доверить профессионалу.

Нанимайте для ремонта профессионалов Фото: Freepik

Выбор слишком большого количества стилей плитки

В ванной чаще всего плитка на полу, стенах и в душе, и у многих возникает соблазн использовать много всего разного и красивого.

"Слишком много стилей плитки в одном пространстве часто может быть плохим решением, поэтому выберите свой стиль, чтобы определить правильную эстетику плитки для вашего ремонта. Начните с одного ключевого элемента, такого как цвет, ткань или материал, который определяет дух вашей ванной комнаты, а затем используйте его при принятии решения об укладке плитки", – советует Келли.

Читайте также:

Деньги – на ремонт крыши: житель Харькова продает крыло российской ракеты С-300 (фото)

"Оставим послание": женщина нашла скрытую "записку" во время ремонта (видео)

Мужчина нашел 9 млн во время ремонта дома, но разбогатеть не удалось

Не продумывать освещение

Поскольку ванная – это место, где многие проводят время, готовясь к новому дню, необходимо использовать многоуровневое освещение.

"Некоторые считают, что одного верхнего светильника или одного бра над зеркалом будет достаточно, чтобы осветить небольшую ванную комнату. Однако, даже если комната маленькая, одного светильника часто бывает недостаточно, поэтому используйте несколько слоев освещения", – сказала Келли.

Этого можно добиться, используя окружающее освещение для общего освещения, размещая стратегически расположенные бра для конкретных задач (например, вокруг зеркала) и используя акцентное освещение для фокусных точек.

Экономия на качественной отделке

Хотя отделка сантехники и фурнитуры, вероятно, занимает последнее место в списке приоритетов ремонта ванной комнаты, она играет важную роль. "Качественная отделка обеспечивает защиту от коррозии, чистящих средств, износа и ржавчины. Фурнитура и отделка самого высокого качества прослужат всю жизнь с минимальным уходом и максимальным удовольствием. Кроме того, качественная отделка сделает все, от ваших шкафов до туалета, более роскошным", – подчеркивает дизайнер.

Выбор неподходящих материалов

Будьте внимательны при выборе материалов для ванны, душа, раковины и туалета.

"Как правило, я бы избегала использования в ванной материалов, которые реагируют на агрессивные химикаты или кислоты, содержащиеся в лосьонах или средствах для купания. Например, ванна из натурального камня может быть воплощением роскоши, но не будет иметь смысла в комнате, используемой маленькими детьми. Стекловидный фарфор или керамика со специальной отделкой, как правило, являются лучшими вариантами при выборе материала для унитазов, поскольку оба они легко чистятся и долговечны", – делится опытом Хубински.

Читайте также:

Удивительная история: супруги купили заброшенную школу и превращают ее в уютный дом (фото)

Ошиблись домом: строители начали ремонт чужой кухни, пока хозяйки не было дома (видео)

Семья потратила $600 тысяч на ремонт дома, который больше им не принадлежит (фото)