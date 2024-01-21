Ароматное песочное печенье с цедрой апельсина: рецепт вкуснейшей домашней выпечки
Печенье с цедрой апельсина не только восхитительно на вкус, но и наполняет дом удивительным ароматом цитрусов, создавая атмосферу тепла и уюта. Этот рецепт прекрасно подойдет для тех, кто хочет порадовать своих близких и друзей домашней выпечкой.
Ароматное печенье с цедрой апельсина — это восхитительный десерт, который идеально подходит для уютных чаепитий. Сочетание нежного песочного теста с ярким ароматом апельсина делает это печенье настоящим украшением стола и превосходным выбором для любого случая, сообщает "5 канал".
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 1/2 стакана;
- яйцо — 1 штука;
- цедра 1 апельсина;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- щепотка соли.
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Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли.
Шаг 2. Сливочное масло растопите и слегка остудите. Смешайте масло с сахаром до однородности.
Шаг 3. Добавьте в смесь яйцо и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Всыпьте в жидкую смесь сухие ингредиенты, добавьте цедру апельсина и замесите мягкое тесто.
Шаг 5. Отделите небольшие кусочки теста, сформируйте шарики и разложите их на противне, застеленном пергаментной бумагой.
Шаг 6. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
Шаг 7. Готовое печенье остудите на решетке.
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