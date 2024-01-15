Сладкая колбаска как в детстве — рецепт приготовить десерта, который могли себе позволить наши родители

Сладкая колбаска — десерт 90-х, который готовили наши бабушки детям, чтобы хоть как-то сделать их жизнь слаще. 90-е были сложным финансовым периодом, поэтому женщины как могли придумывали различные блюда и десерты, чтобы порадовать семью. Конечно все они были из бюджетных продуктов, или из того что есть дома.

И хоть этот период отпечатался в их памяти навсегда, все же он оставил за собой приятные воспоминания детства. Например, многие помнят вкусную сладкую колбаску, которой всегда было мало. Вы точно хотели бы попробовать этот десерт 90-х от которого все были в восторге. Рецепт простой в приготовлении, однако очень вкусный. Как приготовить вкусную сладкую колбаску, рассказала хозяйка блога "Вкусно с Оксаной".

Ингредиенты

250 граммов любимого печенья;

50 граммов грецких орехов;

2 столовые ложки какао;

4 столовые ложки сахара;

90 граммов сливочного масла;

75 миллилитров молока.

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Способ приготовления

Шаг 1

Возьмите любимое печенье, или то, которое давно никто не ест. Измельчите его. Сделать это можно блендером, или же руками. Важно, не нужно перебивать печенье в муку. Если даже будут ощутимые кусочки, так нужно и даже правильно.

Шаг 2

Очистить орехи от скорлупы, достать ядрышки и мелко нарезать ножом. Перебивать блендером не нужно. Орех нужно чувствовать.

Шаг 3

На огонь отправьте кастрюлю, туда добавьте сливочное масло и подождите пока оно расстанет.

Шаг 4

К маслу добавьте сахар, какао и молоко. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Выключайте.

Шаг 5

Добавьте горячую смесь к печенью и орехам и перемешайте до однородности.

Шаг 6

Подготовьте пергаментную бумагу или фольгу, высыпьте на нее полученную смесь и сформируйте колбаску. С обеих сторон завяжите края и отправьте наш десерт на 2-3 часа в холодильник, до полного застывания.

Если вы до сих пор не готовили этот десерт дома, попробуйте. Он легкий в приготовлении, для него не нужно много ингредиентов, а получается очень вкусно.

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