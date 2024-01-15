Сладкая колбаска как в детстве — рецепт приготовить десерта, который могли себе позволить наши родители
Сладкая колбаска — десерт 90-х, который готовили наши бабушки детям, чтобы хоть как-то сделать их жизнь слаще. 90-е были сложным финансовым периодом, поэтому женщины как могли придумывали различные блюда и десерты, чтобы порадовать семью. Конечно все они были из бюджетных продуктов, или из того что есть дома.
И хоть этот период отпечатался в их памяти навсегда, все же он оставил за собой приятные воспоминания детства. Например, многие помнят вкусную сладкую колбаску, которой всегда было мало. Вы точно хотели бы попробовать этот десерт 90-х от которого все были в восторге. Рецепт простой в приготовлении, однако очень вкусный. Как приготовить вкусную сладкую колбаску, рассказала хозяйка блога "Вкусно с Оксаной".
Ингредиенты
- 250 граммов любимого печенья;
- 50 граммов грецких орехов;
- 2 столовые ложки какао;
- 4 столовые ложки сахара;
- 90 граммов сливочного масла;
- 75 миллилитров молока.
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Способ приготовления
Шаг 1
Возьмите любимое печенье, или то, которое давно никто не ест. Измельчите его. Сделать это можно блендером, или же руками. Важно, не нужно перебивать печенье в муку. Если даже будут ощутимые кусочки, так нужно и даже правильно.
Шаг 2
Очистить орехи от скорлупы, достать ядрышки и мелко нарезать ножом. Перебивать блендером не нужно. Орех нужно чувствовать.
Шаг 3
На огонь отправьте кастрюлю, туда добавьте сливочное масло и подождите пока оно расстанет.
Шаг 4
К маслу добавьте сахар, какао и молоко. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Выключайте.
Шаг 5
Добавьте горячую смесь к печенью и орехам и перемешайте до однородности.
Шаг 6
Подготовьте пергаментную бумагу или фольгу, высыпьте на нее полученную смесь и сформируйте колбаску. С обеих сторон завяжите края и отправьте наш десерт на 2-3 часа в холодильник, до полного застывания.
Если вы до сих пор не готовили этот десерт дома, попробуйте. Он легкий в приготовлении, для него не нужно много ингредиентов, а получается очень вкусно.
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