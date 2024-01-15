Ежедневные привычки, которые снижают тревожность

На улице 21 век и все чаще каждый из нас сталкивается с симптомами тревожности. Они появляются из-за каких-то личных проблем, но и нередко на это влияет общая ситуация в стране. Конечно, война нарушила немало человеческих границ, из-за чего уровень тревожности среди населения значительно вырос. Казалось бы, все когда-то испытывали тревожность. Однако, такой якобы обычный симптом, способен разбудить другие страшные болезни.

Если не избавиться от тревожности, могут начаться панические атаки, нервные и даже психологические проблемы. Именно поэтому, проявления тревоги следует лечить на начальной стадии. Психолог Ярослава Марункевич рассказала, какие привычки стоит ввести в вашу жизнь, чтобы избавиться от тревожности.

Физическая активность

Начните утро с физических упражнений. Это не должны быть силовые нагрузки, это скорее поддержка организма в форме, способ расслабления и дыхательные упражнения, которые хорошо борются с тревожностью.

Никаких экранов в первый час после подъема

Важно минимизировать пользование телефоном, компьютером и телевизором. Прежде всего это касается времени с утра. Дайте себе возможность замечать то, что вокруг вас, а не сразу погружайтесь в цифровой мир, где куча проблем, травм, горя, слез и печали. Все это провоцирует тревожные расстройства.

Возьмите за привычку брать телефон в руки после всех утренних ритуалов.

Откажитесь от кофе

Если вы чувствуете, что часто начали тревожиться, то лучше на время отказаться от употребления кофе. Да, он бодрит, дает энергию, но кроме этого, он усиливает сердцебиение, что может спровоцировать тревожность.

Делайте что-то креативное

Чтобы переключиться от проблем и тревоги, найдите для себя интересное и креативное занятие, которое поможет переключить внимание и сконцентрироваться на чем-то хорошем и позитивном.

Фото: pexels.com

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Танцуйте под любимую музыку

Музыка хорошо лечит. Поэтому не отказывайте себе в танцах и подпевании, будь вы на кухне, или убираете в квартире, или же принимаете ванну. Добавьте к этому музыку. Можно что-то из любимого, или, например, музыку для медитаций. Это хорошо переключает внимание и дает возможность расслабиться.

Смейтесь над забавными видео

Старайтесь смотреть позитивный контент. Включайте смешные видео и смейтесь вслух, если вас насмешило это.

Практикуйте медитацию или глубокое дыхание

Медитация, йога — это довольно популярные сейчас способы переключиться от проблем. Они хорошо помогают почувствовать свое тело, свои желания и потребности. Поэтому попробуйте сначала включив видео с ютуба, или же обратитесь к специалистам, которые в этом помогут.

Записывайте ваши тревожные мысли

Если чувствуете потребность, запишите свои тревожные мысли, или озвучьте их вслух и вам сразу станет немного легче.

Говорите себе что-то приятное

Не забывайте о любви к себе. Сделайте что-то, что вам нравится, говорите себе комплименты, хвалите себя и обязательно прислушивайтесь к своим желаниям.

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