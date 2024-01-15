Лучшее вино для вашего знака Зодиака, по мнению астрологов

Вспомните свой знак Зодиака, когда выбираете вино. И попробуйте что-то новое.

Наша личность и многие наши индивидуальные особенности представляют собой смесь того, с чем мы родились и воспитания, и по мере взросления мы развиваемся. Однако мы рождаемся с определенными врожденными особенностями, включая цвет волос и глаз, уникальный отпечаток пальца и дату рождения. Этот последний фактор определяет наш знак Зодиака, который, как клянутся некоторые, может помочь управлять нашими склонностями и предпочтениями. Астрологи считают, что звезды под которыми мы родились, определяют и вид вина, который нам подходит. Об этом пишет BHG.

А если даже вы не верите в астрологию, вы можете попробовать то вино, которое вам рекомендуют.

"Веками врачам приходилось изучать астрологию наряду с медициной, и они часто использовали карту рождения человека для назначения диет. Связь между астрологией, едой и телом — имеет богатую историю", — говорит Элис Смит, астролог из астрологического агентства Alice Smith из Сиэтла.

Водолей (20 января – 18 февраля) : апельсиновое вино

По словам Брауна, как воздушный знак, чьим управителем является Уран, планета перемен, те, кто подпадает под знак Водолея, являются новаторами и ориентированы на будущее. Вы часто отклоняетесь от очевидного и наслаждаетесь сухими, но сложными вкусами, которые развиваются со временем. Водолеям нравятся экзотические ароматы и вкусы, которые могут "вызывать удивление у других". Так что апельсиновое вино точно придется им по вкусу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): розовое шампанское

Управляемые Нептуном, планетой духовности и мечтаний, Рыбы обладают богатым воображением, эмпатией и чувствительностью. Им нравятся причудливые, романтические вкусы и ароматы. Такие, как ваниль, печенье и лаванда. По этой причине идеально подойдет игристое, энергичное и элегантное розовое вино.

Овен (21 марта – 19 апреля): Каберне Совиньон

Овны смелые, теплые и жизнерадостные — и предпочитают ароматы, которые говорят об этих качествах. Овны часто предпочитает такие вина, как сухие и красные. И Каберне Совиньон идеально отвечает этим параметрам. И им, вероятно, также понравится участвовать в жарких дебатах с друзьями и семьей о дегустационных заметках или о том, какой виноградник дает лучшее вино.

Телец (20 апреля – 20 мая): Вионье

Этим земным знаком управляет Венера, планета удовольствий, поэтому те, кто рожден под знаком Тельца, часто бывают приземленными. Тельцы предпочитают насыщенные, гладкие и бархатистые вкусы. Именно Тельцы изобрели "тихую роскошь"; им нужны хорошие вещи, которые действительно приятно поглощать, а не только для галочки. Недооцененный виноград, такой как Вионье, идеально подходит, так как он обладает прекрасным парфюмерным ароматом, богатым нотами цитрусовых, розы и косточковых фруктов.

Близнецы (21 мая – 21 июня): Виньо Верде

Поскольку Близнецы — воздушный знак, которым управляет Меркурий, планета общения и сбора информации, Близнецы оживленные, общительные, активные и любопытные. Лучшее вино для Близнецов — это легкое, свежее и идеально подходящее для долгой и приятной беседы. Фруктовый, веселый, живой и немного игристый вариант с низким содержанием алкоголя, например, Vinho Verde, — блестящий выбор.

Рак (22 июня – 22 июля): Рислинг

Поскольку Раками управляет Луна, они часто ориентированы на семью, гурманы, которые обожают делить стол – наряду со многими традициями и воспоминаниями – с другими. Они знают, как выбрать чудесное вино, которое можно пить как отдельно, так и в сочетании с самыми разнообразными блюдами. Рислинг с ароматом меда или личи идеально им подходит. Бонусные баллы за все, что произведено винодельней с долгой историей.

Лев (23 июля – 22 августа): Совиньон Блан

Как смелый огненный знак, Лев известен своим обаянием и щедростью духа, уверенностью, оптимизмом и веселым характером. Поскольку Львы обожают весну и лето, они любят ароматы и впечатления, напоминающие им о тех теплых солнечных месяцах. Цитрусовые, яркие и живительные Совиньон Блан – отличный выбор.

Дева (23 августа – 22 сентября): белое, сухое и игристое

Поскольку Девы — это земной знак, которым управляет Меркурий, планета, собирающая информацию, они часто ориентированы на детали, аналитичны и чувствительны. Они любят анализировать тонкости вина, в том числе множество слоев вкуса и аромата сложных вин, таких как Чаколи (также известное как Чаколина). Девам понравится это белое, сухое и игристое вино с ароматом сушеных трав, цитрусовых и зеленого яблока.

Читайте также:

Все о глинтвейне: как выбрать вино и пряности для самого зимнего напитка

Пузырьки шампанского: самое интересное о главном новогоднем напитке

Ключ к выбору идеального вина: ученые назвали критерии, по которым стоит подбирать напиток

Весы (23 сентября – 23 октября): Розе

Как воздушный знак, которым управляет Венера, планета отношений и красоты, Весы любят открывать бутылку, чтобы поделиться ею с дорогим другом или партнером. Баланс царит и для Весов; их социальный характер означает, что они ищут еду и напитки, которые наполнены гармонией, доступностью и легкостью. Поскольку оно создано для того, чтобы наслаждаться им сейчас (а не храниться в погребе на потом), имеет потрясающий лососевый оттенок и хорошо сочетается с широким спектром блюд, французское розовое вино средней полноты является одним из лучших вин для Весов.

Скорпион (24 октября – 21 ноября): Шираз

Скорпионы — водный знак, которым совместно управляют Плутон, планета трансформации, и Марс, планета действия и энергии. Таким образом, они хотят, чтобы напиток был таким же темным, сложным и загадочным, как и они сами. Скорпионы жаждут ярких ощущений, подобных тем, которые они получают, потягивая пикантный и пряный Шираз, глубокого рубинового оттенка.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): Гренаш

Будучи самым предприимчивым огненным знаком, Стрелец ценит возможность путешествовать по другим землям и узнавать больше о культурах через их рецепты и любимые в регионе напитки. Они также обожают разнообразие. Это именно то, что предлагается в большинстве испанских вин Гренаша: от косточковых и цитрусовых до лакрицы и специй.

Козерог (22 декабря – 19 января): Каберне Фран

По мнению Брауна, Козероги, земной знак, которым управляет Сатурн, любят классику. Точно так же, как винтажная одежда и мебель кажутся надежными инвестициями, Козероги ценят высококачественный классический виноград, такой как Каберне Фран, о котором часто забывают. Являясь одним из "родителей" гибридного Каберне Совиньон (наряду с Совиньон Блан), Каберне Фран является традиционным фаворитом сомелье. Он имеет среднюю крепость, прекрасный аромат и обладает достаточной структурой, чтобы хорошо выдерживать выдержку в течение 10–15 лет.

Читайте также:

Почему после красного вина болит голова: проблема не в количестве выпитого

Насколько вы ревнивы, согласно вашему знаку Зодиака

Три знака Зодиака, которые обладают сверхмощной интуицией