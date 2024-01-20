Восхитительные сдобные булочки с маком и глазурью: очень вкусная домашняя выпечка
Простота приготовления и восхитительный вкус делают эти булочки замечательным выбором для любителей домашней выпечки.
Откройте для себя удивительный рецепт булочек с маком и глазурью, идеально подходящих для уютных выходных. Эти булочки сочетают в себе нежное песочное тесто, ароматную маковую начинку и изысканную глазурь, создавая неповторимый вкус домашней сдобы. Они идеальны как для семейного завтрака, так и для сладкого перекуса в течение дня или вечернего чаепития в приятной компании. Рецептом булочек поделился женский журнал Storinka.
Ингредиенты
Для теста:
- молоко – 300 мл;
- сухие дрожжи – 8 г;
- сахар – 100 г;
- масло – 80 г;
- яйца – 2 шт.;
- щепотка соли.
Для начинки:
- мак – 200 г;
- молоко – 120 г;
- сахар – 50 г;
- сливочное масло – 20 г.
Для глазури:
- сахарная пудра – 200 г;
- молоко – 50 г.
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Приготовление
Шаг 1
Для опары смешайте теплое молоко с сухими дрожжами и сахаром, оставьте на 15 минут. Добавьте растопленное масло, щепотку соли, яйца и просеянную муку, замесите тесто и дайте ему подойти в течение двух часов.
Шаг 2
Для начинки залейте мак молоком, добавьте сахар и варите 15 минут до испарения жидкости. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и дайте остыть.
Шаг 3
Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните в рулет, нарежьте и дайте постоять 20 минут.
Шаг 4
Смажьте каждую булочку желтком, смешанным с чайной ложкой молока. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.
Шаг 5
Для глазури смешайте сахарную пудру с горячим молоком.
Шаг 6
После выпекания дайте булочкам остыть в течение 10 минут, затем смажьте их глазурью.
Эти ароматные и нежные булочки с маком и глазурью обязательно станут хитом вашего уютного выходного дня. Простые в приготовлении, они приносят радость и тепло в каждый дом.
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