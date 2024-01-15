Любимое блюдо с новым вкусом: рецепт сладкого плова (видео)

Сладости этому блюду придают сухфрукты. Приготовьте его к приходу гостей, и они оценят ваше кулинарное мастерство.

Плов – одно из самых популярных блюд восточной кухни, которое любят и готовят и в Украине. Его основу которого составляет вареный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок. Однако если традиционный плов со специями и мясом ели практически все, то сладкий плов для многих – нечто новое. Он готовится очень просто. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Сладкий плов

Ингредиенты:

рис пропаренный – 1,5 стакана;

изюм обязательно, курага и финики по желанию,(можно также чернослив):

сливочное масло – 100 гр.

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Способ приготовления:

Рис отварить до готовности в подсоленной воде в пропорции 2 стакана воды на стакан риса.

В отдельной сковородке на медленном огне в сливочном (или топленом) масле обжарить промытые и просушенные сухофрукты. Постоянно помешивая, обжариваем до набухания изюма. Сковородку лучше накрыть крышкой.

Добавить готовые сухофрукты к рису и перемешать. При подаче можно украсить веточками мяты.

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