Как приготовить гуакамоле — рецепт с луком и острым перцем

Гуакамоле — известный мексиканский соус на основе авокадо, интерпретируемый в Украине под намазку для тостов или бутербродов, а иногда даже под салат. Рецептов приготовления этого блюда множество, однако не всем нравится такое блюдо.

Если вы когда-нибудь пробовали гуакамоле и оно вам не понравилось, тогда дайте ей еще один шанс. Попытайтесь приготовить это блюдо по рецепту одесского кулинара Валерия Пономарева, который готовит его с добавлением красного лука и острого перца.

Ингредиенты

120 г авокадо;

60 граммов помидоров;

40 граммов красного лука;

кинза или петрушка (по выбору);

1 чайная ложка сока лимона;

черный молотый перец;

⅓ чайная ложка острого перца;

соль по желанию.

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Способ приготовления

Крок 1

Важно правильно выбрать авокадо, оно должно быть зрелым, мягким и легко раздавливаемым вилкой. Для основания раздавите авокадо вилкой, перебив его в кашицу. Сверху полейте соком лимона.

Крок 2

Помойте и порежьте мелким кубиком помидор. Можно выбирать любой сорт, который вы любите или имеете.

Крок 3

Красный лук измельчите на милые кубики и добавьте к авокадо и помидорам.

Крок 4

Зелень помойте и измельчите мелкими кусочками. Можно брать кинзу или если не любите заменить петрушкой.

Крок 5

Возьмите красный перец, очистите его от семян и нарежьте мелкими кусочками. Если вы не любите очень острое, то количество красного перца можно откорректировать по вкусовым вкусам.

Крок 6

Добавьте свежемолотый черный перец и по желанию соль. Все тщательно перемешайте и можно пробовать.

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