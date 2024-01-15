Обязательно есть зимой: 10 полезных свойств киви для вашего здоровья

Фрукты — обязательный компонент ежедневного здорового рациона. Зимой особенно важно включать в свой рацион киви, так как он обладает массой полезных свойств для здоровья, которые делают его настоящим суперпродуктом.

Киви имеет уникальный сладко-терпкий вкус, что делает его одним из самых любимых фруктов многих людей. Этот маленький пушистый фрукт является богатым источником витамина С, клетчатки и антиоксиданты, поэтому это идеальная питательная добавка к вашему рациону, которая обеспечит слаженную работу организма. О том чем еще полезен этот сладкий зеленый фрукт пишет Health Shots.

Источник витамина С

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Киви известен высоким содержанием витамина С, который играет решающую роль в поддержке иммунной системы. Диетолог Арчана Батра объясняет: "Один киви может обеспечить больше, чем рекомендуемая ежедневная норма витамина С, помогая организму бороться с болезнями и способствуя общему благополучию.

Содержит антиоксиданты

Киви богат антиоксидантами, в том числе полифенолами и каротиноидами, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме. Эти антиоксиданты играют роль в нейтрализации свободных радикалов, уменьшении воспаления и снижении риска хронических заболеваний.

Способствует контролю веса

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Несмотря на сладкий вкус, киви содержит относительно мало калорий и жиров, что делает его сытным и питательным перекусом для тех, кто хочет похудеть. Сочетание клетчатки и небольшого содержания калорий киви способствует насыщению, помогает контролировать аппетит и способствует снижению и поддержанию веса.

Способствует пищеварению

Киви — фантастический источник пищевых волокон, способствующих пищеварению и здоровью кишечника. "Растворимая клетчатка в киви поддерживает регулярный стул, а нерастворимая помогает предотвратить запоры", — говорит доктор Батра. Включение киви в свой рацион может помочь наладить работу пищеварительной системы.

Полезен для кожи

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Комбинация витамина С и антиоксидантов в киви поддерживает здоровье кожи, способствуя синтезу коллагена и защищая кожу от окислительного повреждения. Регулярное употребление киви может способствовать более здоровому и сияющему цвету кожи.

Способствует здоровью сердца

Калий, важный минерал для здоровья сердца, содержится в большом количестве в киви. Доктор Батра объясняет: "Этот электролит помогает регулировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний". Калий в киви также известен тем, что способствует функционированию кровеносных сосудов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Journal , употребление хотя бы одного киви в неделю связано с улучшением липидного профиля плазмы, что означает более низкий уровень холестерина.

Контролирует уровень сахара в крови

Киви может оказать положительное влияние на контроль уровня сахара в крови. Содержание клетчатки и низкий гликемический индекс делают киви потенциально полезным фруктом для людей, страдающих диабетом или тех, кто стремится регулировать уровень сахара в крови.

Улучшает качество сна

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Киви содержит уникальное соединение под названием серотонин, которое часто связано с регуляцией настроения и сном. По словам доктора Батры, "употребление киви перед сном может способствовать улучшению качества и продолжительности сна, что делает его естественным и здоровым способом борьбы с нарушениями сна.

Снижает риск остеопороза

Киви содержит витамин К, необходимое питательное вещество для здоровья костей. Адекватное потребление витамина К помогает усвоению кальция, способствуя укреплению костей и здоровью. Это делает киви ценным дополнением к полноценной диете, ориентированной на здоровье скелета.

Полезен для здоровья глаз

По данным Sight Research UK , киви богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать зрение и замедляют прогрессирование состояний потери зрения, таких как дегенерация желтого пятна и диабетическая ретинопатия.

Хотя киви считается безопасным для большинства людей, существует несколько потенциальных рисков, о которых следует знать. У некоторых людей может быть аллергия на киви: они могут испытывать зуд, отек или затрудненное дыхание. Кроме того, высокое содержание витамина С в киви может вызвать проблемы с пищеварением или аллергические реакции у чувствительных людей. Если у вас есть проблемы или возникли какие-либо побочные реакции, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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