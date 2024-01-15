Легкое упражнение, которое поможет избавиться от головной боли – понадобится всего лишь 3 минуты

Боль в голове – это неприятный симптом, который может появиться в любое не удобное для вас время и не дает свободно наслаждаться жизнью или работать. Чаще всего эти симптомы могут появляться из-за переутомления, недосыпания, перепадов давления, стресса, а иногда при начальных этапах простудных заболеваний. Однако есть и множество других причин появления этой неприятной боли.

Конечно, чаще всего при возникновении головной боли мы сразу тянем руку к аптечке, чтобы как можно скорее от нее избавиться. Однако есть физические упражнения, которые помогут избавиться от этого неприятного симптома без использования лекарственных средств. Какие физические упражнения может в этом помочь, рассказал тренер Сергей Фальштинский.

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Как избавиться от головной боли?

Четырьмя пальцами обеих рук следует охватить себя за лицо так, чтобы потянуть пальцами виски к горе. В это время следует добавить движение нижней челюстью в разные стороны. Важно соединить эти два движения – поднимать и опускать виски пальцами рук и в это время двигать в разные стороны нижней челюстью. Такое упражнение нужно проделать 12 раз.

Важно делать упражнение медленно, чтобы не нарушить челюстные суставы.

Как правильно это упражнение смотрите на видео ниже.

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