Что такое трюфели, с чем их едят и почему они такие дорогие?

Трюфели с их сильным и пряным ароматом являются дорогими деликатесами. Однако, несмотря на их высокую цену и интересный вкус, они нравятся далеко не всем ценителям экзотики.

Трюфели используются в высокой кухне, их продают на аукционах и ищут с помощью специально обученных собак и свиней, ведь они растут под землей. Чтобы понять, являетесь ли вы их фанатом, нужно хоть раз попробовать трюфели и составить свое собственное мнение. Что вам нужно знать об этом деликатесе, рассказывает BHG.

Что такое трюфель?

Трюфель (не путать с шоколадным лакомством) — это разновидность эктомикоризных грибов, то есть он растет в симбиотических отношениях с корнями деревьев. В отличие от более распространенных разновидностей грибов, трюфели растут полностью под землей. По словам Сабрины Нотарникола, вице-президента по маркетингу Urbani Truffles , они "в основном встречаются в Италии, и их можно найти в сходном средиземноморском климате по всему миру".

Белый трюфель Фото: Forestry and Forest Products Research Institute

Существует несколько видов трюфелей, но наиболее распространенными съедобными сортами являются черные трюфели (Tuber melanosporum) или белые трюфели (Tuber mangnatum). В Европе собирают самые ценные трюфели, хотя их можно найти по всему миру.

Каков вкус трюфеля?

Если вы их не пробовали, трудно описать вкус трюфелей. Черные трюфели имеют землистый аромат и вкус. Белые трюфели имеют более резкий запах и вкус.

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Почему трюфели такие дорогие?

При покупке трюфелей они могут стоить сотни (даже тысячи!) долларов за фунт. Нотарникола говорит, что трюфели лучше всего растут во влажной среде, а после дождя за ночь могут появиться большие трюфели. Но они все равно в дефиците. Это сезонные грибы, их трудно выращивать, и на это уходят годы. Хотя их можно культивировать, это очень сложно и отнимает много времени. Добавьте к этому короткий срок хранения, и вы получите идеальную формулу популярного (и дорогого) кулинарного деликатеса.

Технически, вы можете найти разные сорта трюфелей в любое время года в зависимости от места выращивания (например, черный летний трюфель, черный зимний трюфель и т. д.). Белые трюфели можно найти в основном осенью и зимой, пик сезона приходится на октябрь и декабрь.

Как хранить трюфели?

Итак, у вас есть черный трюфель, но как лучше всего сохранить его свежим? Нотарникола говорит, что трюфели (черные или белые) лучше всего хранить в холодильнике, индивидуально завернутые в чистое бумажное полотенце и в герметичном контейнере. В некоторых руководствах вы можете увидеть совет хранить эти грибы в рисе (сухие рисовые зерна отводят влагу из трюфелей), но не делайте этого, если только вы не пытаетесь придать рису аромат трюфеля.

С чем подают трюфель?

Нотарникола говорит, что трюфели можно подавать практически с чем угодно. Белый трюфель отлично нарезается в сыром виде поверх ризотто или стейка. Обычно это делают специальной бритвой, чтобы получить тончайшие ломтики. Вы можете приготовить вкусную пасту с черным трюфелем. Его секрет — простой сливочный соус, приготовленный из трюфельного масла и сыра Пармиджано Реджано , который подчеркивает натуральный вкус трюфеля.

Рис с трюфелем и говядиной вагю

Если вы не готовы выкладывать деньги на свежий трюфель, вы все равно можете ощутить аромат этого деликатеса. В супермаркетах можно купить трюфельное масло, трюфельный острый соус, или соль. В этих используется либо небольшое количество трюфеля, либо они пропитаны натуральной эссенцией трюфеля.

Чем трюфели отличаются от других грибов?

И трюфели, и грибы относятся к царству грибов, но в отличие от других грибов, трюфели, принадлежащие к семейству клубневых, растут полностью под землей и только в очень специфических условиях. Трюфели также являются сезонными, чрезвычайно редкими, их трудно найти и выращивать, в то время как большинство других сортов грибов растут в изобилии и их можно выращивать в любое время года.

Как лучше всего есть трюфельные грибы?

С трюфельными грибами нужна минимальная обработка, иначе они потеряют вкус. Чтобы в полной мере насладиться вкусом трюфельных грибов, аккуратно очистите их и натрите сырыми на готовое блюдо непосредственно перед подачей на стол. Трюфели хорошо сочетаются с продуктами с высоким содержанием жира (например, сливочным маслом, сливками, сыром и растительными маслами) и превосходно сочетаются с ризотто, яйцами, супами, картофелем и блюдами из пасты.

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