Женщина взяла из приюта больного кота и тратит на него 13 тысяч евро в год (фото, видео)

Несмотря на букет болезней и хромосомную аномалию, из-за которой у Монти – широко посаженные глаза и недоразвитый нос, его хозяйка обожает своего питомца. Уже 10 лет она заботится о нем.

39-летняя Фенджа Могенсен из Копенгагена (Дания) в 2013 году взяла из приюта кота Монти с целым букетом заболеваний и тратит на него почти 13 тысяч евро в год, пишет Daily Mail.

Животное обладает нетипичной внешностью: у него короткий нос и широко посаженные глаза. Кроме этого кот глухой, страдает диабетом, эпилепсией, а раньше у него случались и приступы астмы. Тем не менее это не остановило Фенджу от того, чтобы взять Монти.

"Это странное чувство, но как только я увидела его, то поняла, что должна его забрать. Как будто он всегда был моим мальчиком и как будто мы знали друг друга всегда. Я видела Монти на сайте местного приюта для кошек еще в 2013 году. Он был из места сбора, где было спасено 20 кошек, включая Монти. Он был последним, кто нашел свой дом вместе с 19 другими кошками. У меня такое ощущение, что он просто ждал меня", – говорит его хозяйка.

Могенсен отмечает, что до встречи с котом она чувствовала себя потерянным человеком и не знала, что делать со своей жизнью. Однако когда в ее доме появился четырехлетний кот, все кардинально изменилось. 1 декабря Монти отпраздновал свое 14-летие.

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"Честно говоря, я чувствую, что мы были связаны. Это так странно, но мы словно созданы друг для друга", – признается женщина.

Фенджу не испугал перечень болезней питомца, и она заботится о нем.

"Это дорого, и я так рада, что оформила ему страховку, поэтому мне приходится платить только 20 процентов от всей суммы. Лекарства, палочки для измерения уровня сахара в крови, специальная еда и тому подобное стоят более 1000 евро в месяц", – говорит она.

У Монти – сахарный диабет

Несмотря на такие расходы, она ни на что бы его не променяла бы, и ей нравится его странная внешность.

"Мне нравятся его глаза. Они и его особый нос были тем, что я увидела изначально. Он выглядит таким особенным и необычным. Такой невинный, мудрый и в то же время немного глуповатый. Я думаю, это идеально", – смеется Фенджа.

У Монти – более 715 тысяч подписчиков в Instagram. Они с интересом следят за жизнью кота и его трехцветной сестры Молли.

Молли и Монти

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