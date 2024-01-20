Волшебство итальянской кухни: полента с сырной короной и ароматной ветчиной
Эта итальянская полента с современным акцентом – прекрасный выбор для ужина или обеда, который удивит и порадует вас своим неповторимым вкусом и элегантной подачей.
Удивительный мир итальянской кухни станет ближе, когда вы приготовите вкуснейшую поленту по этому рецепту. В нем гармонично сочетаются традиционные вкусы и современные кулинарные идеи. Рецептом итальянской поленты с сыром и ветчиной поделился сайт "Я Шеф-повар".
Классическая полента готовится из кукурузной крупы. Этот рецепт дополняют сыры Гауда и Сулугуни, а также ветчина и помидоры, которые все вместе создают очень яркую вкусовую композицию.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа мелкого помола – 180 г;
- вода – 750 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- сыр Гауда – 100 г;
- сливочное масло – 120 г;
- помидоры – 345 г;
- сулугуни – 200 г;
- сушеный базилик (зеленый) – 0,5 ч. л.;
- растительное масло – 15 мл;
- ветчина – 100 г.
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Приготовление
Шаг 1
В толстостенной кастрюле вскипятите воду, всыпьте постепенно кукурузную крупу, посолите и варите постоянно помешивая до закипания. После этого уменьшите огонь и вымешивайте еще 15 минут. В конце добавьте сливочное масло и тертую Гауду (оставьте немного для для посыпки), оставьте еще на 3-4 минуты и выключите огонь.
Шаг 2
Нарежьте ветчину, сулугуни и помидоры на слайсы толщиной примерно 5 мм. Используйте формочки для печенья, чтобы вырезать из них кусочки одного размера и формы.
Шаг 3
На пергаменте, смазанном сливочным маслом, разложите поленту. Второй лист пергамента тоже смажьте маслом, накройте сверху поленту и разровняйте. Чтобы хорошо спрессовать поленту, поставьте сверху небольшой груз, например, деревянную доску. Оставьте поленту под гнетом на 5-7 минут.
Шаг 4
Из поленты вырежьте кусочки такой же формы и размера, как ветчина, сулугуни и помидоры. Застелите противень пергаментом, выложите кусочки поленты. Сложите канапе из слайсов ветчины, помидоров и сулугуни. Ветчину и томаты чередуйте, помидоры смазывайте дополнительно растительным маслом и присыпайте сушеным базиликом. Сулугуни должен быть верхним слоем.
Шаг 5
Разогрейте духовку до 200°C и отправьте противень в духовку на 10-15 минут. За пару минут до готовности посыпьте сверху тертой гаудой.
Шаг 6
Выложите готовые башенки на тарелки, украсьте перьями зеленого лука.
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