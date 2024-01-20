Замороженные овощи получаются сочными и вкусными: топ-4 секретов правильного приготовления

Приготовить замороженные овощи вкусно – это быстро и совсем несложно. Нужно только знать, как правильно их готовить, чтобы они получились полезными и питательными.

Замороженные овощи – отличный вариант обеда или ужина, особенно в осенне-зимний сезон, когда многим украинцам не хватает витаминов. Такая пища станет их вкусным источником, ведь современные методы сохранения практически стирают разницу между замороженными и свежими овощами по количеству полезных веществ. Секретами правильного приготовления замороженных овощей поделился онлайн-журнал Оdinfakt.

Секрет №1

Выбирая между замороженными овощами в пакете и теми, которые продаются на вес, лучше отдать предпочтение второму варианту. Дело в том, что таким образом вы сможете визуально оценить качество продуктов.

Секрет №2

Времени на приготовление овощей в замороженном виде гнужно совсем немного. Наиболее оптимальным способом их приготовления считают:

варку;

приготовление на пару;

тушение.

Секрет №3

Время на приготовление замороженных овощей не должно превышать 15-20 минут. Иначе они будут переваренными и потеряют свой вкус.

Читайте также:

Как правильно варить пельмени: маленькие секреты больших любителей

Как сварить свеклу на "шубу" за 15 минут: полезный лайфхак

Как сварить безупречную пасту: 6 золотых правил

Секрет №4

В конце приготовления замороженных овощей к ним добавляют:

специи;

пряности;

соль;

растительное масло.

Лучше всего использовать для этого оливковое масло и набор итальянских трав.

Так замороженные овощи станут идеальным гарниром для ваших любимых блюд.

Как приготовить замороженные овощей на сковороде

Шаг 1

Достаньте из морозилки нужное вам количество замороженных овощей. Разогрейте сковороду огне и налейте в нее растительное масло.

Шаг 2

Высыпьте овощи в сковороду, когда хорошо прогреется масло. Обжарьте их на сильном огне в течение примерно минуты. Затем накройте сковороду крышкой.

Шаг 3

Убавьте огонь и добавьте специи. Протушите овощи на небольшом огне еще в течение 2-3 минут.

Читайте также:

Как очистить рыбу от чешуи без ножа за одну минуту – эффективный лайфхак

Завтрак за 7 минут: простой и быстрый способ приготовления гречки

Всмятку и вкрутую: как правильно варить яйца, чтобы получилось идеально