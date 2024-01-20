Замороженные овощи получаются сочными и вкусными: топ-4 секретов правильного приготовления
Приготовить замороженные овощи вкусно – это быстро и совсем несложно. Нужно только знать, как правильно их готовить, чтобы они получились полезными и питательными.
Замороженные овощи – отличный вариант обеда или ужина, особенно в осенне-зимний сезон, когда многим украинцам не хватает витаминов. Такая пища станет их вкусным источником, ведь современные методы сохранения практически стирают разницу между замороженными и свежими овощами по количеству полезных веществ. Секретами правильного приготовления замороженных овощей поделился онлайн-журнал Оdinfakt.
Секрет №1
Выбирая между замороженными овощами в пакете и теми, которые продаются на вес, лучше отдать предпочтение второму варианту. Дело в том, что таким образом вы сможете визуально оценить качество продуктов.
Секрет №2
Времени на приготовление овощей в замороженном виде гнужно совсем немного. Наиболее оптимальным способом их приготовления считают:
- варку;
- приготовление на пару;
- тушение.
Секрет №3
Время на приготовление замороженных овощей не должно превышать 15-20 минут. Иначе они будут переваренными и потеряют свой вкус.
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Секрет №4
В конце приготовления замороженных овощей к ним добавляют:
- специи;
- пряности;
- соль;
- растительное масло.
Лучше всего использовать для этого оливковое масло и набор итальянских трав.
Так замороженные овощи станут идеальным гарниром для ваших любимых блюд.
Как приготовить замороженные овощей на сковороде
Шаг 1
Достаньте из морозилки нужное вам количество замороженных овощей. Разогрейте сковороду огне и налейте в нее растительное масло.
Шаг 2
Высыпьте овощи в сковороду, когда хорошо прогреется масло. Обжарьте их на сильном огне в течение примерно минуты. Затем накройте сковороду крышкой.
Шаг 3
Убавьте огонь и добавьте специи. Протушите овощи на небольшом огне еще в течение 2-3 минут.
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