Как приготовить постный майонез из яблок

Сезон праздников почти прошел, однако это не значит, что стоит перестать готовить что-то вкусненькое. Всегда хочется какого-то необычного салатика, или вкусного блюда. Чаще всего мы привыкли готовить салаты с майонезом, который мы конечно же идем покупать в магазин. Однако, знали ли вы, что майонез легко готовится дома? И для его приготовления нужно уже и не так много ингредиентов.

Конечно, рецептов приготовления майонеза существует десятки, однако сегодня предлагаем вам попробовать приготовить постный майонез с добавлением яблок. Если вы скажете, что это невозможно, попробуйте приготовить его по рецепту хозяйки Светланы.

Ингредиенты

100 граммов яблочного пюре;

150 миллилитров растительного масла;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка горчицы;

щепотка соли.

Способ приготовления

Шаг 1

Для приготовления постного майонеза из яблок вам конечно же понадобятся сами яблоки. Ориентировочно понадобится 3 средних яблока. Лучше всего выбирать ароматные и немного с кислинкой. Для приготовления идеально подходит сорт Антоновка или Семеренка.

Яблоки моем, разрезаем пополам, вынимаем серединку и ставим запекаться в духовку. Ориентировочное время приготовления яблок 30 минут при температуре 170 градусов.

Читайте также:

Любимое блюдо с новым вкусом: рецепт сладкого плова: рецепт сладкого плова

Сладкая колбаска как в детстве — рецепт приготовить десерта, который могли себе позволить наши родители

Как на Закарпатье: рецепт бограча от Евгения Клопотенко

Фото: Открытые источники

Шаг 2

После того как яблоки приготовятся дайте время им остыть, отделите мякоть от кожуры и положите в блендер. Фактически для основы постного майонеза нам нужно яблочное пюре. Вы конечно можете и поджарить яблоки на сковороде, или отварить на пару. Это уже по желанию.

Шаг 3

Далее необходимо к яблокам добавить остальные ингредиенты — растительное масло, сахар, соль и горчицу. Все тщательно перебить пока масса не приобретет необходимую консистенцию.

Шаг 4

Обязательно попробуйте майонез на вкус, если яблоки слишком кислые, можно добавить еще сахара. Если же наоборот яблоки сладкие, то спокойно можно добавить сока лимона. Также корректируйте вкус соли.

Этот майонез можно есть хоть каждый день и не бояться, что вы наберете лишних килограммов. По вкусу яблочный майонез ничем не уступает майонезу на яйцах. А если им заправить оливье, то получится салат с тем самым привкусом яблока, как в кино.

Читайте также:

Очень вкусно: как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту

Как в Испании: рецепт настоящего гаспачо

Ужин на скорую руку: воздушная творожная запеканка с ягодами