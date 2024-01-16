Как за 30 секунд избавиться от заложенности носа

Зима — период простуд и заложенности носа. Заложенный нос — довольно неприятное состояние, которое не дает нормально жить. Причин заложенности носа может быть множество, начиная от простуды и заканчивая обычным переохлаждением и реакцией слизистой.

Конечно этот неприятный симптом мы сразу начинаем локализовать различными препаратами. Однако есть и другие способы избавиться от заложенности носа. Этому может помочь физическое упражнение на которое вам придется потратить всего 30 секунд своего времени, а главное сделать вы ее можете как дома, так и на работе. Тренер Сергей Фальштинский утверждает, что это упражнение сужает сосуды носа и имитирует эффект сосудосуживающих препаратов.

Прежде всего займите удобное место для выполнения упражнения. Желательно это делать в месте, где никто вас не будет отвлекать. Поскольку для его выполнения понадобится не так уж и много времени, то это можно сделать и на работе.

Итак, пошаговая инструкция выполнения упражнения, которое поможет избавиться от заложенности носа.

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Фото: CBS News

Шаг 1

Сожми сильно зубы.

Шаг 2

Выдохни 99% воздуха.

Шаг 3

Выровняй осанку.

Шаг 4

Посмотри наверх.

Шаг 5

Все это объедините и начни прыгать с пяточки на носочек. Такое упражнение стоит сделать 30 раз.

Шаг 6

Остановись. Глубоко вдохни и выдохни.

Как правильно выполнять это упражнение смотрите в видео ниже

Данное упражнение хорошо помогает избавиться от заложенности носа, поскольку происходит выброс адреналина в организм, сосуды сужаются и получается как бы эффект действия спрея.

Это упражнение можно спокойно делать, если вы долгое время сидели за компьютером и у вас заложило нос, или же вы перемерзли, или, например, плакали, чтобы никто не видел и вы не хотите, чтобы кто-то заметил, что с вами что-то не так.

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