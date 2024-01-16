Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе: рецепт сытного обеда или ужина
Вкусное, ароматное и сытное блюдо, наверняка, будет оценено по достоинству всеми вашими гостями.
Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе — это блюдо, которое несомненно украсит ваш стол и порадует всех своим изысканным вкусом. Нежное мясо, сочный соус и ароматные специи сделают этот ужин незабываемым, сообщает Оbozrevatel.
Ингредиенты:
- свинина или говядина (тонкие стейки) — 500 г;
- сметана — 200 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- твердый сыр — 100 г;
- лук — 1 штука;
- мука — 2 столовые ложки;
- вода — 100 мл;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец, приправы — по вкусу;
- зелень для украшения.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Салат с консервированной фасолью и свежими овощами
Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем
Приготовление:
Шаг 1. Мясо посолите, поперчите и слегка отбейте.
Шаг 2. На каждый стейк положите тонкий слой тертого сыра и немного мелко нарезанного лука. Скрутите мясо в рулетики и закрепите зубочистками или нитками.
Шаг 3. Обваляйте рулетики в муке и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
Шаг 5. Выложите обжаренные рулетики в форму для запекания, залейте их сметанно-чесночным соусом.
Шаг 6. Запекайте в духовке при 180 °C около 20–30 минут.
Шаг 7. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
Вкусное, ароматное и сытное блюдо, наверняка, будет оценено по достоинству всеми вашими гостями.
Читайте также:
Фриттата с помидорами, болгарским перцем и моцареллой
Брокколи с курицей и грибами в духовке: рецепт сытного ужина без лишних хлопот
Ароматный пирог с капустой: простой и очень вкусный рецепт