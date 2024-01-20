Наслаждение в каждом кусочке: запеченный подчеревок в специях для настоящих гурманов

Чтобы запеченный подчеревок стал кулинарным шедевром, нужно знать несколько маленьких хитростей и иметь 3 часа на приготовление. При этом усилий от вас потребуется минимум.

Нежные слои сала и мяса – что может быть лучше запеченного в духовке подчеревка? Приготовьте подчеревок с ароматными специями, положите тонкий ломтик на кусочек свежего хлеба и наслаждайтесь моментом! Рецептом идеального замеченного подчеревка поделился сайт "Я Шеф-повар".

Чтобы подчеревок получился вкусным, для начала нужно выбрать хороший кусок. У хорошего подчеревка есть несколько прослоек нежно-розового мяса, сало мягкое, а шкурка легко отрывается от сала. Обязательно понюхайте подчеревок – запах должен быть приятным, в идеале – с легким ароматом дымка от правильно обшмаленной шкурки.

Ингредиенты:

подчеревок – 1 кг;

чеснок – 5 зубчиков;

масло растительное – 20 мл;

соль – 15 г;

паприка – 10 г;

черный молотый перец – 5 г;

белый молотый перец – 5 г;

красный молотый перец – 3 г;

майоран – 3 г;

лавровый лист – 2 шт.;

сода – 1 ч.л.

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Приготовление

Шаг 1

Вымойте подчеревок и обсушите его бумажным полотенцем. Положите на доску шкуркой вниз, накройте пищевой пленкой и отбейте гладкой стороной кухонного молотка.

Шаг 2

Смешайте соду с солью, натрите смесью только шкуру, заверните в пленку и уберите на час в холодильник.

Шаг 3

Смойте соду и соль. Сделайте диагональные надрезы в двух направлениях по всей шкуре, чтобы получились ромбики. Глубина надрезов примерно 2 мм.

Шаг 4

Половину чеснока нарежьте тонкими пластинками и нашпигуйте подчеревок. Для этого делайте тонким ножом глубокие проколы и вставляйте в получившиеся прорези пластинки чеснока.

Шаг 5

Для маринада смешайте растительное масло с оставшимся чесноком, специями и измельченным лавровым листом. Натрите подчеревок маринадом со всех сторон, положите в миску, накройте пленкой и оставьте на столе на полчаса.

Шаг 6

Если у вас тонкий подчеревок, скрутите его в рулет. Обвяжите подчеревок кулинарной нитью, шпагатом или простыми суровыми хлопчатобумажными нитками. Заверните подготовленный подчеревок сначала в пергамент, а потом в фольгу.

Шаг 7

Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте подчеревок на противне 60 минут. Затем разрежьте фольгу и пергамент, чтобы открыть верх подчеревка, и готовьте еще полчаса.

Шаг 8

Готовый подчеревок можно подавать как горячим, так и холодным. В любом случае – это очень вкусно! Нарежьте его тонкими ломтиками, выложите на тарелку, украсьте зеленью и подавайте со свежим хлебом, горчицей, хреном или аджикой.

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