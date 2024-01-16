Топ-3 вкуснейших соуса на все случаи жизни

Соус — это дополнительный компонент, который добавляет изысканности, пикантности и необычного вкуса любому блюду. Фактически это жидкая приправа, которая дополняет блюдо. Рецептов приготовления соусов есть сотни, а то и даже тысячи. Каждый из них по особому вкусный и подходит к тем или иным продуктам.

Предлагаем вам ознакомиться с тремя вариантами рецептов соусов, которые идеально подходят как к мясу и рыбе, так и для заправки салатов, или любых других блюд, которыми поделились кулинары блога stolsalatov.

Соус

Соус с оливками

Ингредиенты

1 банка зеленых оливок;

3 зубчика чеснока;

1 лук;

пучок зелени;

2 столовые ложки сметаны;

3 столовые ложки майонеза

Способ приготовления

Поместите в блендер все указанные ингредиенты и перебейте до однородной массы. Переложите в блюдце для соуса и можно подавать к мясу или рыбе. Также этот вариант спокойно можно добавить к заправке салата. Соус придаст пикантности и необычного вкуса.

Соус

Белый соус

Ингредиенты

3 столовые ложки майонеза;

3 столовые ложки сметаны;

1 пучок укропа;

1 зубчик чеснока;

черный перец по вкусу;

10 граммов грецкого ореха;

1 столовая ложка соуса Терияки.

Способ приготовления

Все указанные ингредиенты нужно соединить между собой и взбить в блендере до однородной массы. Готово. Соус можно подавать к мясным или рыбным блюдам, а также он спокойно может стать вариантом заправки для салата.

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Соус

Рецепт универсальной заправки-соуса

Ингредиенты

10 зубчиков чеснока;

1 слова ложка соли;

1 чайная ложка кориандра;

2 столовые ложки паприки;

1 чайная ложка черного перца;

2 чайные ложки красного перца;

1 столовая ложка сахара;

6 столовых ложек растительного масла.

Способ приготовления

Соединить все сыпучие ингредиенты и чеснок. Разогреть масло на огне и им залить приправы и чеснок. В результате вы получите универсальную заправку, соус и даже возможный маринад.

Попробовав эти рецепты, вы навсегда забудете, о майонезе как заправке или соусе к чему-либо. Приятного аппетита.

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