Разделы
Материалы
Лайт

Топ-3 вкуснейших соуса на все случаи жизни

Елена Копотий-Шматкова
Фото: vkuso.ru | Топ-3 вкуснейших соуса на все случаи жизни

Соус — это дополнительный компонент, который добавляет изысканности, пикантности и необычного вкуса любому блюду. Фактически это жидкая приправа, которая дополняет блюдо. Рецептов приготовления соусов есть сотни, а то и даже тысячи. Каждый из них по особому вкусный и подходит к тем или иным продуктам.

Предлагаем вам ознакомиться с тремя вариантами рецептов соусов, которые идеально подходят как к мясу и рыбе, так и для заправки салатов, или любых других блюд, которыми поделились кулинары блога stolsalatov.

Соус

Соус с оливками

Ингредиенты

  • 1 банка зеленых оливок;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 лук;
  • пучок зелени;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 3 столовые ложки майонеза

Способ приготовления

Поместите в блендер все указанные ингредиенты и перебейте до однородной массы. Переложите в блюдце для соуса и можно подавать к мясу или рыбе. Также этот вариант спокойно можно добавить к заправке салата. Соус придаст пикантности и необычного вкуса.

Соус

Белый соус

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки майонеза;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 зубчик чеснока;
  • черный перец по вкусу;
  • 10 граммов грецкого ореха;
  • 1 столовая ложка соуса Терияки.

Способ приготовления

Все указанные ингредиенты нужно соединить между собой и взбить в блендере до однородной массы. Готово. Соус можно подавать к мясным или рыбным блюдам, а также он спокойно может стать вариантом заправки для салата.

Читайте также:

Пампушки с чесноком и зеленью к борщу: вкусное дополнение к первым блюдам

Тушеная квашеная капуста с копчеными ребрами: рецепт сытного ужина

Булочки с маковой начинкой: рецепт вкусной домашней выпечки: рецепт вкусной домашней выпечки

Соус

Рецепт универсальной заправки-соуса

Ингредиенты

  • 10 зубчиков чеснока;
  • 1 слова ложка соли;
  • 1 чайная ложка кориандра;
  • 2 столовые ложки паприки;
  • 1 чайная ложка черного перца;
  • 2 чайные ложки красного перца;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 6 столовых ложек растительного масла.

Способ приготовления

Соединить все сыпучие ингредиенты и чеснок. Разогреть масло на огне и им залить приправы и чеснок. В результате вы получите универсальную заправку, соус и даже возможный маринад.

Попробовав эти рецепты, вы навсегда забудете, о майонезе как заправке или соусе к чему-либо. Приятного аппетита.

Читайте также:

Филе минтая в кляре на сковороде: вкусный и легкий рецепт

Десерт с творогом и замороженными ягодами: простой рецепт аппетитного лакомства

Куриные отбивные с сыром и помидорами: невероятно вкусно и просто