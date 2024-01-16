Нежный паштет из свиной печени: простой рецепт вкусной намазки

Печеночный паштет не только вкусен, но и очень полезен, так как печень является источником важных витаминов и микроэлементов. Подавайте паштет из свиной печени на тостах или свежем хлебе, украсив зеленью.

Паштет из свиной печени — это нежное, ароматное и очень питательное блюдо, которое идеально подходит как для повседневного, так и для праздничного стола. Приготовленный с любовью и заботой, он станет отличным дополнением к вашему меню, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты:

свиная печень — 500 г;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 штука;

вода — для варки печени.

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Приготовление:

Шаг 1. Печень тщательно промойте, удалите пленки и жилки, нарежьте на небольшие кусочки.

Шаг 2. Залейте печень водой, добавьте лавровый лист и варите до готовности на медленном огне примерно 20–30 минут.

Шаг 3. Очищенный лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости.

Шаг 4. Сваренную печень, обжаренные овощи, сливочное масло поместите в блендер, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 5. Взбейте все до однородной массы. Если паштет слишком густой, можно добавить немного бульона, в котором варилась печень.

Шаг 6. Готовый паштет переложите в банку или контейнер и охладите в холодильнике.

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