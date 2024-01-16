Морковь залить водой, а масло разогреть — секрет приготовления идеально вкусной моркови по-корейски

Морковь по-корейски — вкусный и изысканный рецепт блюда о котором в Корее даже никто не слышал. В зимний сезон это не просто одно дополнительное блюдо на стол, но и удачный подход насытить организм витаминами, которых в моркови немало.

Поэтому если вы до сих пор не приготовили морковь по-корейски как раз стоит это сделать по рецепту одесского шеф-повара Валерия Пономарева. Он не просто поделился рецептом приготовления блюда, а еще и рассказал, что нужно сделать, чтобы оно получилось идеально вкусным.

Ингредиенты

500 граммов свежей моркови;

1 столовая ложка молотого кориандра;

2 столовые ложки уксуса;

1 чайная ложка сахара;

1/2 чайная ложка соли;

⅓ чайная ложка острого красного перца (корректируйте по вкусу);

3 зубчика чеснока;

4 столовые ложки подсолнечного масла (ориентировочно 60 миллилитров).

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Способ приготовления

Шаг 1

Морковь необходимо почистить и помыть. После не нужно сразу браться, чтобы ее натереть. Мало кто знает, но, чтобы морковь была хрустящей и сочной перед приготовлением ее нужно замочить в холодной воде. Для этого достаточно будет 10-15 минут.

Если вы так никогда не делали, то попробуйте, вы сразу увидите разницу.

Шаг 2

Далее достаем морковь из воды, которая набралась сочности и стала хрустящей, и натираем ее на терке. Важно, что по рецептуре должно получиться именно 500 граммов уже натертой моркови, поэтому корректируйте ингредиенты на вес.

Шаг 3

Добавляем все сыпучие ингредиенты и тщательно перемешиваем.

Шаг 4

Масло прежде чем добавить к моркови нужно разогреть на огне. Мало кто так делает, но знайте, это еще один секрет вкусной моркови по-корейски. Если никогда так не делали, тогда обязательно попробуйте.

Шаг 5

Добавьте уксус и горячее масло и все тщательно перемешайте.

Стоит отметить, что для более насыщенного вкуса морковь должна промариноваться в течение 12 часов. Важно накрыть ее крышкой и поместить в холодильник.

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