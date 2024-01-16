Распространенная ошибка: тирамісу или тірамісу (видео)

Александр Авраменко дал практический совет, как проверять написание иноязычных слов. Для этого стоит запомнить простую фразу.

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно называть популярный десерт. Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Часто в общественных местах пишут "тірамісу", однако это является ошибкой.

В иноязычных словах после "т" нужно писать "и": математика, герметичний.

Проверочной фразой является "Де ти з'їси цю чашу жиру" (д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р). После этих букв в иноязычных словах нужно писать "и":

чипси, а не чіпси;

чизкейк, а не чізкейк;

тирамісу, а не тірамісу.

Александр Авраменко

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Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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