Как приготовить вкусную икру из сельди и манки?

Наверное, хоть раз в жизни вы мечтали попробовать настоящую икру, однако не всем нравится этот дорогой морской продукт. Лучше, хозяйки с опытом изобрели более бюджетный и вкусный вариант, который понравится каждому. А главное ничем не отличить от икры.

Попробуйте приготовить икру из сельди и манки и угостите ею своих родных или друзей.

Ингредиенты

500 граммов филе сельди;

300 миллилитров томатного сока;

200 граммов манной крупы;

250 миллилитров растительного масла;

1 луковица;

черный молотый перец (по вкусу).

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икра Фото: https://gromada.dp.ua/

Способ приготовления

Шаг 1

Очистить сельдь от кожи и избавиться от косточек. Можно сразу приобрести в магазине готовое филе сельди.

Шаг 2

Очистить лук от кожуры.

Шаг 3

Перепустить филе сельди и лук через мясорубку.

Шаг 4

Приготовить заправку. Возьмите сковородку или кастрюлю, залейте туда томатный сок и масло. Когда жидкость начнет закипать, постепенно добавляйте манную крупу. Так, чтобы не образовалось комочков. Постоянно помешивайте.

Когда масса начнет густеть, выключите огонь и дайте время соусу остыть.

Шаг 5

Смешайте фарш из сельди и лука с томатной заправкой, добавьте перчика и тщательно перемешайте. Соль добавлять не нужно, вкуса сельди будет достаточно для икры.

Шаг 6

Отправить готовую икру в банку и в холодильник на 2-3 часа. Можно пробовать на вкус. Приятного аппетита.

Если вы никогда не готовили этот вариант икры, то обязательно попробуйте, текстура манки создает имитацию икорных крупинок, поэтому ваши родные даже не догадаются, что это икра из сельди.

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