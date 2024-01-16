Как сделать бомбочку для ванны в домашних условиях: кожа будет мягкой и шелковистой

После тяжелого рабочего дня хочется полежать в теплой воде. Зная, как сделать бомбочку, процедуру купания можно превратить в необычную и приятную. Изготовить шипучку собственноручно сможет каждый человек.

Бомбочки для ванны – это прекрасный способ сделать ваш вечер еще более расслабляющим и приятным. Они не только наполняют ванную комнату чудесными ароматами, но и ухаживают за кожей, обогащая воду полезными маслами и экстрактами, сообщает 4family.

Как легко и просто сделать бомбочки для ванны

Ингредиенты:

пищевая сода — 1 чашка;

лимонная кислота — 1/2 чашки;

кукурузный крахмал — 1/2 чашки;

морская соль (тонкого помола) — 1/2 чашки;

растительное масло (например, миндальное или кокосовое) — 3 столовые ложки;

эфирные масла (по вашему выбору) — 10-20 капель;

пищевой краситель (по желанию);

вода в пульверизаторе;

формы для бомбочек (можно использовать формы для кексов или льда).

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Приготовление:

В большой миске смешайте пищевую соду, лимонную кислоту, кукурузный крахмал и морскую соль. В отдельной маленькой миске смешайте растительное масло, эфирные масла и пищевой краситель. Медленно добавьте масляную смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Смесь должна напоминать влажный песок. При необходимости, используйте воду из пульверизатора, чтобы смесь стала достаточно влажной, чтобы ее можно было уплотнить. Наполните смесью формы, убедившись, что она плотно уплотнена. Оставьте бомбочки в формах на несколько часов или на ночь, чтобы они полностью застыли. Аккуратно извлеките бомбочки из форм.

Дополнительные советы:

Для создания многоцветных бомбочек разделите смесь на несколько частей и окрасьте каждую в разные цвета, затем слоями уложите в форму. Можно добавить в бомбочки сушеные цветы, травы или блестки для дополнительного эффекта. Храните готовые бомбочки в сухом месте в плотно закрытой таре. При попадании влаги, может начаться реакция, то есть она начнет шипеть.

Домашние бомбочки для ванны – это не только забавный и творческий процесс, но и замечательный способ украсить ваш вечерний ритуал купания. Эти натуральные и ароматные шарики обогатят вашу ванну полезными ингредиентами и сделают кожу мягкой и шелковистой. К тому же, они могут стать прекрасным подарком для друзей и близких.

Соблюдайте эти простые инструкции, и наслаждайтесь волшебными моментами релаксации в своей ванной!

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