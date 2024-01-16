Как сделать бомбочку для ванны в домашних условиях: кожа будет мягкой и шелковистой
После тяжелого рабочего дня хочется полежать в теплой воде. Зная, как сделать бомбочку, процедуру купания можно превратить в необычную и приятную. Изготовить шипучку собственноручно сможет каждый человек.
Бомбочки для ванны – это прекрасный способ сделать ваш вечер еще более расслабляющим и приятным. Они не только наполняют ванную комнату чудесными ароматами, но и ухаживают за кожей, обогащая воду полезными маслами и экстрактами, сообщает 4family.
Как легко и просто сделать бомбочки для ванны
Ингредиенты:
- пищевая сода — 1 чашка;
- лимонная кислота — 1/2 чашки;
- кукурузный крахмал — 1/2 чашки;
- морская соль (тонкого помола) — 1/2 чашки;
- растительное масло (например, миндальное или кокосовое) — 3 столовые ложки;
- эфирные масла (по вашему выбору) — 10-20 капель;
- пищевой краситель (по желанию);
- вода в пульверизаторе;
- формы для бомбочек (можно использовать формы для кексов или льда).
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Приготовление:
- В большой миске смешайте пищевую соду, лимонную кислоту, кукурузный крахмал и морскую соль.
- В отдельной маленькой миске смешайте растительное масло, эфирные масла и пищевой краситель.
- Медленно добавьте масляную смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Смесь должна напоминать влажный песок.
- При необходимости, используйте воду из пульверизатора, чтобы смесь стала достаточно влажной, чтобы ее можно было уплотнить.
- Наполните смесью формы, убедившись, что она плотно уплотнена.
- Оставьте бомбочки в формах на несколько часов или на ночь, чтобы они полностью застыли.
- Аккуратно извлеките бомбочки из форм.
Дополнительные советы:
- Для создания многоцветных бомбочек разделите смесь на несколько частей и окрасьте каждую в разные цвета, затем слоями уложите в форму.
- Можно добавить в бомбочки сушеные цветы, травы или блестки для дополнительного эффекта.
- Храните готовые бомбочки в сухом месте в плотно закрытой таре. При попадании влаги, может начаться реакция, то есть она начнет шипеть.
Домашние бомбочки для ванны – это не только забавный и творческий процесс, но и замечательный способ украсить ваш вечерний ритуал купания. Эти натуральные и ароматные шарики обогатят вашу ванну полезными ингредиентами и сделают кожу мягкой и шелковистой. К тому же, они могут стать прекрасным подарком для друзей и близких.
Соблюдайте эти простые инструкции, и наслаждайтесь волшебными моментами релаксации в своей ванной!
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