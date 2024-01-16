Минимум ингредиентов и максимум вкуса: рецепт орехового безе

Евгений Клопотенко предлагает использовать целое яйцо, не отказываясь от желтка. Безе — удачный вариант десерта к чаю или кофе.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится оригинальным рецептом вкусного десерта.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 яйца;

50 г грецких орехов;

150 г сахарной пудры;

50 г сахарной пудры;

1/4 ч.л. соли.

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Для начала включаем духовку разогреваться до 130 градусов без конвекции. Отделяем белки и желтки из 4 яиц, кладем их в отдельные миски для взбивания. В блендере измельчаем до состояния крошки 50 г грецких орехов.

Белки взбиваем в течение 3-4 минут, затем всыпаем 150 г сахарной пудры и взбиваем до устойчивых пиков.

Добавляем к белкам орехи и слегка мешаем силиконовой лопаткой.

Желтки взбиваем с 50 г сахарной пудры, пока масса не побелеет. Осторожно вводим массу в белки за 2-3 подхода и слегка мешаем силиконовой лопаткой.

Выкладываем на противень пергамент, с помощью кондитерского мешка или лыжки формируем безе и выпекаем его в течение часа.

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