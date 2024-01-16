Филолог рассказал, почему не стоит говорить слово "бомж" (видео)

Слово уже попало в отдельные словари. Впрочем, оно является ошибочным для украинского языка.

Филолог Александр Авраменко ответил, существует ли в украинском языке слово "бомж". Об этом известный педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Слово уже попало в отдельные словари, однако "бомж" — это российская аббревиатура (без определенного места жительства).

На украинском оно же будет звучать как "бпмп", что делает его трудно читаемым.

Поэтому лучше использовать уже имеющиеся в украинском языке слова для описания человека без постоянного жилья — безхатько, безхатченко.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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