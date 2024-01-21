Немецкий салат с картофелем в мундире и солеными огурцами: рецепт бюджетного блюда
Готовим сытный и необычный салат с картофелем: всего три ингредиента и отличная замена привычному гарниру готова.
Немецкий картофельный салат — это классическое блюдо, которое отличается простотой приготовления и невероятным вкусом. Он идеально подходит для повседневного обеда, пишет Лефуд.
Ингредиенты:
- картофель в мундире — 500 г;
- соленые огурцы — 4-5 штук;
- лук репчатый — 1 штука;
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- уксус яблочный — 2 столовые ложки;
- горчица — 1 чайная ложка;
- сахар — 1 чайная ложка;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Отварите картофель в мундире до готовности, затем остудите, очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 2. Соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 3. Мелко нарежьте репчатый лук.
Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу, сахар, соль и перец.
Шаг 5. В большой салатнице смешайте картофель, огурцы и лук.
Шаг 6. Залейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте.
Шаг 7. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Этот немецкий картофельный салат получается очень ароматным и сытным. Он отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших фаворитов!
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