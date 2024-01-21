Немецкий салат с картофелем в мундире и солеными огурцами: рецепт бюджетного блюда

Готовим сытный и необычный салат с картофелем: всего три ингредиента и отличная замена привычному гарниру готова.

Немецкий картофельный салат — это классическое блюдо, которое отличается простотой приготовления и невероятным вкусом. Он идеально подходит для повседневного обеда, пишет Лефуд.

Ингредиенты:

картофель в мундире — 500 г;

соленые огурцы — 4-5 штук;

лук репчатый — 1 штука;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

уксус яблочный — 2 столовые ложки;

горчица — 1 чайная ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Отварите картофель в мундире до готовности, затем остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Мелко нарежьте репчатый лук.

Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу, сахар, соль и перец.

Шаг 5. В большой салатнице смешайте картофель, огурцы и лук.

Шаг 6. Залейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот немецкий картофельный салат получается очень ароматным и сытным. Он отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших фаворитов!

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