Рецепт яблочного пирога на кефире
В составе яблок есть много клетчатки и воды, поэтому они способны быстро избавить от чувства голода. Такая выпечка станет и вкусной, и полезной.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом вкусного яблочного пирога на кефире.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 яйца;
- 200 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 250 мл кефира;
- 50 г сливочного масла (+ 20 г дополнительно для смазывания формы);
- 250 г муки;
- 1 щепотка соли;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2-3 яблока твердых сортов;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1 ст. л. сахарной пудры.
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Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Смешиваем в миске 2 яйца и 200 г сахара.
Добавляем щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Тщательно взбиваем смесь венчиком.
Добавляем 50 г мягкого сливочного масла и перемешиваем массу до получения однородной консистенции.
Вливаем в миску 250 мл кефира. Снова перемешиваем венчиком до полного объединения.
Добавляем к массе 1 ч. л. разрыхлителя и перемешиваем венчиком.
Просеиваем 250 г муки через сито и добавляем ее в миску, постоянно перемешивая смесь венчиком.
Хорошо мешаем массу до однородного состояния. Готовое тесто должно получиться достаточно густым (как очень густая сметана).
Берем форму для выпекания диаметром 20-22 см и застилаем ее пергаментом. Смазываем форму внутри 20 г сливочного масла.
Берем 2-3 яблока, моем, нарезаем дольками толщиной примерно 0,5 см.
Вливаем все тесто в форму для выпекания, чтобы оно равномерно распределилось по ней.
На тесто выкладываем дольки яблок веером так, чтобы они покрыли весь пирог.
Посыпаем яблоки сверху 1 ч. л. молотой корицы и выпекаем 50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Перед подачей стоит посыпать пирог сахарной пудрой.
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