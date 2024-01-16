Рецепт яблочного пирога на кефире

В составе яблок есть много клетчатки и воды, поэтому они способны быстро избавить от чувства голода. Такая выпечка станет и вкусной, и полезной.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом вкусного яблочного пирога на кефире.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 яйца;

200 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

250 мл кефира;

50 г сливочного масла (+ 20 г дополнительно для смазывания формы);

250 г муки;

1 щепотка соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

2-3 яблока твердых сортов;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ст. л. сахарной пудры.

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Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Смешиваем в миске 2 яйца и 200 г сахара.

Добавляем щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Тщательно взбиваем смесь венчиком.

Добавляем 50 г мягкого сливочного масла и перемешиваем массу до получения однородной консистенции.

Вливаем в миску 250 мл кефира. Снова перемешиваем венчиком до полного объединения.

Добавляем к массе 1 ч. л. разрыхлителя и перемешиваем венчиком.

Просеиваем 250 г муки через сито и добавляем ее в миску, постоянно перемешивая смесь венчиком.

Хорошо мешаем массу до однородного состояния. Готовое тесто должно получиться достаточно густым (как очень густая сметана).

Берем форму для выпекания диаметром 20-22 см и застилаем ее пергаментом. Смазываем форму внутри 20 г сливочного масла.

Берем 2-3 яблока, моем, нарезаем дольками толщиной примерно 0,5 см.

Вливаем все тесто в форму для выпекания, чтобы оно равномерно распределилось по ней.

На тесто выкладываем дольки яблок веером так, чтобы они покрыли весь пирог.

Посыпаем яблоки сверху 1 ч. л. молотой корицы и выпекаем 50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Перед подачей стоит посыпать пирог сахарной пудрой.

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