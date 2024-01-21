Бисквитный рулет с кремом: рецепт невероятно вкусной и нежной выпечки

Бисквитный рулет — это изысканный и воздушный десерт, который станет украшением любого стола. Но что действительно делает его особенным, так это нежный и ароматный крем.

Бисквитный рулет – это воздушное, нежное и в то же время сытное лакомство, которое станет изысканным дополнением к чаю или кофе. Этот десерт несомненно порадует ваших гостей своим великолепным вкусом и презентабельным видом, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для бисквита:

яйца куриные — 4 штуки;

сахар — 100 г;

мука пшеничная — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки.

Для крема:

сливочное масло (комнатной температуры) — 200 г;

сгущенное молоко — 1 банка (380 г);

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

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Приготовление

Шаг 1. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до образования пышной пены.

Шаг 2. Постепенно добавьте желтки, продолжая взбивать.

Шаг 3. В отдельной миске смешайте муку, ванильный сахар и разрыхлитель.

Шаг 4. Аккуратно введите сухие ингредиенты в яичную массу, перемешивая лопаткой сверху вниз.

Шаг 5. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите по поверхности.

Шаг 6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 10-12 минут.

Шаг 7. Готовый бисквит выложите на влажное полотенце, аккуратно снимите бумагу и сверните в рулет. Оставьте на несколько минут, чтобы он остыл.

Шаг 8. Взбейте сливочное масло до легкости и пышности. Масло должно быть мягким, но не растопленным. Постепенно добавляйте сгущенное молоко, продолжая взбивать. Делайте это небольшими порциями, чтобы ингредиенты хорошо соединились и образовали однородную массу. Добавьте ванильный экстракт и еще раз хорошо взбейте до образования гладкой кремообразной текстуры. Готовый крем поместите в холодильник на 15-20 минут перед нанесением на бисквит. Это сделает его более стабильным и удобным для распределения по бисквиту.

Шаг 9. Разверните бисквит, смажьте его кремом или джемом и снова аккуратно сверните.

Шаг 10. Перед подачей украсьте рулет сахарной пудрой или глазурью.

Бисквитный рулет с кремом – это не только вкусно, но и красиво. Этот десерт идеально подходит для тех, кто хочет порадовать своих гостей чем-то особенным и вкусным.

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