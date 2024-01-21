Насыпной пирог с яблоками и корицей: отличный вариант для новичков
Яблочный пирог – настоящая находка для любителей простой и удачной домашней выпечки без особых хлопот. Готовится он предельно легко и просто.
Насыпной пирог с яблоками и корицей — это невероятно вкусный десерт, который порадует вас и ваших близких. Аппетитная хрустящая корочка, ароматные яблоки и нотки корицы создают идеальное сочетание, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- яблоки — 4-5 штук;
- сахар — 100 г (можно часть заменить коричневым сахаром);
- корица — 1 чайная ложка;
- мука пшеничная — 200 г;
- сливочное масло (холодное) — 100 г;
- яйцо куриное — 1 штука;
- разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
- соль — щепотка.
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Приготовление:
Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте яблоки с 50 г сахара и корицей.
Шаг 2. В миске смешайте муку, оставшийся сахар, разрыхлитель и соль.
Шаг 3. Добавьте холодное нарезанное на кубики сливочное масло к сухим ингредиентам и перетрите все в крошку.
Шаг 4. Вбейте яйцо и быстро замесите тесто (не перемешивайте слишком долго).
Шаг 5. Выложите 2/3 теста в форму, образуя бортики. На тесто равномерно распределите яблоки.
Шаг 6. Оставшееся тесто раскрошите сверху на яблоки.
Шаг 7. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40-45 минут до золотистой корочки.
Подавайте насыпной пирог с яблоками и корицей теплым или остывшим.
Он станет отличным дополнением к утреннему чаю или вечернему кофе. Этот пирог не только порадует вас своим великолепным вкусом, но и наполнит дом уютным ароматом яблок и корицы.
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