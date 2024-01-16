Рецепт рассыпчатого плова, который получается с первого раза

Плов — известное блюдо восточного происхождения, которое давно прижилось на территории Украины. Традиционно это блюдо имеет происхождение из Узбекистана. Пожалуй, не раз вы слышали, что самый вкусный это узбекский плов. Правда это или нет, никто не знает, ведь каждый кулинар готовит его по своему.

И хоть рецептура приготовления этого блюда различается, главная цель, чтобы он получился рассыпчатый, душистый и главное — вкусный. Как приготовить такой плов рассказал кулинар Александр Огородник.

Ингредиенты

750 граммов говядины (по желанию можно заменить на другие виды мяса);

2 луковицы среднего размера;

3 морковки;

100 миллилитров растительного масла;

1 чайная ложка соли (корректируйте по вкусу);

500 миллилитров воды;

1/4 чайная ложка черного перца;

1/2 чайная ложка копченой паприки;

1/3 чайная ложка молотого кумина (зира);

2 лавровых листочка;

Барбарис и перец Чили (по вкусу)

5 зубчиков чеснока;

250 граммов риса Басмати (или другой, который вы любите).

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Фото: Getty Images

Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем с приготовления мяса. Его нам необходимо нарезать небольшими брусочками.

Шаг 2

Берем антипригарную кастрюлю в которой будем готовить, разогреваем масло и добавляем мясо. Вероятнее всего, мясо пустит сок, поэтому стоит ему дать время, пока не начнет жариться.

Шаг 3

Когда мясо станет золотого цвета к нему нужно добавить нарезанный соломкой лук и морковь. Готовить пока овощи не станут золотистого цвета. По времени это ориентировочно 10 минут.

Шаг 4

Добавить соль и специи, обжарить еще в течение 1 минуты и залить горячей водой. В течение одного часа на среднем огне даем время мясу протушиться.

Шаг 5

Рис промыть в холодной воде 2-3 раза пока вода не станет прозрачной и, выложить ровным слоем на мясо.

Шаг 6

Добавляем еще 250 миллилитров горячей воды.

Шаг 7

Не забываем о чесноке, который надо окунуть в рис.

Шаг 8

Накрываем кастрюлю крышкой и готовим еще 20 минут на среднем огне. Перед тем как выключать обязательно попробуйте приготовился ли рис.

Шаг 9

Выключите огонь и дайте рису настояться еще 15-20 минут.

По этому рецепту плов получается рассыпчатым, сочным и очень вкусным.

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