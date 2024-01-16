Хумус со свеклой — рецепт армянского блюда с украинскими нотами

Хумус — известная закуска на основе бобовых, которая имеет ливанское происхождение. В основе приготовления всегда лежит нут. Вы, наверное, неоднократно слышали название этого блюда, а кто-то очень сильно его любит.

Конечно, как и любое другое зарубежное блюдо, хумус приобрел различные интерпретации в Украине. Например, кулинар из Одессы Валерий Пономарев предложил попробовать приготовить хумус со свеклой.

Закуска получается не только вкусной, но и чрезвычайно полезной. Поэтому если вы еще не пробовали такого, тогда попробуйте. В рецептуру приготовления хумуса входят не так много продуктов, которые легко найти.

Ингредиенты

1 свекла;

1 большая головка чеснока;

200 граммов вареного нута;

зеленый лук;

петрушка;

1 чайная ложка соуса тахини (кунжутная паста)

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка сока лимона;

соль и перец по вкусу;

1 столовая ложка грецкого ореха для украшения.

Читайте также:

Болгарский вариант вкуснейшего пирога "Пататник": простой и быстрый рецепт

Секреты немецкой кухни: необычный пивной суп с горчицей и сливками: необычный пивной суп с горчицей и сливками

Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке

Хумус из свеклы Фото: https://zira.uz/

Способ приготовления

Шаг 1

Свеклу и чеснок тщательно моем и высушиваем от влаги. Срезаем верхушки на чесноке и свекле. Сверху посыпаем солью и немного смазываем растительным маслом.

Шаг 2

Разогреваем духовку до 180 градусов, овощи заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться. Для приготовления чеснока понадобится 35-40 минут. Для приготовления свеклы от 40 до 90 минут. Готовность свеклы можно проверить зубочисткой. Если входит легко, значит готово.

Шаг 3

Свеклу нарезаем кусочками и добавляем в блендер, туда же отваренные семена нута, запеченный чеснок без кожуры, зелень и конечно специи, которые указаны в списке ингредиентов. Все перебиваем до однородности.

Подаем наш свекольный хумус, который будет иметь ярко красно-фиолетовый цвет с мелко нарезанными грецкими орехами и петрушкой. Сверху также поливаем оливковым маслом.

Читайте также:

Удивительный вкус в каждом кусочке: рецепт нежного чизкейка

Невероятно сочная квашеная капуста с яблоками: будет готова всего за три дня

Понравится даже самым капризным: пицца-яичница на завтрак для детей