Рецепт классического тирамису от Евгения Клопотенко

С итальянского "тирамису" переводится как "подними меня". Традиционно десерт подают охлажденным к чашечке эспрессо.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом вкусного десерта тирамису.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

150 мл кофе;

25 мл рома (или коньяка);

4 желтка;

4 ст. л. сахара;

200 мл сливок 33%;

250 г сыра маскарпоне;

100 г печенья савоярди;

2 ст. л. какао-порошка.

Читайте также:

Рецепт винегрета с авокадо и орехами.

Рецепт караимских пирожков с картофелем.

Рецепт орехового безе.

Для начала варим 150 мл кофе. Добавляем к нему 25 мл рома, хорошо мешаем.

Отделяем 4 желтка от белков и перекладываем их в огнеупорную миску. Добавляем к желткам 4 ст. л. сахара. В небольшой сотейник набираем воды на половину объема, доводим ее до кипения, снижаем огонь до среднего и ставим сверху миску с желтками и сахаром. Если миска дном погружается в воду, нужно сделать так, чтобы они не касались.

После этого взбиваем смесь венчиком, прогревая массу. Желтки должны побелеть и стать однородно густыми (в идеале дойти до 65 градусов). Снимаем миску с паровой бани и даем остыть до комнатной температуры.

Пока желтки остывают, в глубокую миску или чашу для блендера выливаем 200 мл сливок и взбиваем их миксером или блендером с насадкой венчик до образования устойчивых пиков. Первые 30 секунд взбиваем на небольшой скорости, а затем переключаемся на максимальную. Взбиваем по кругу, чтобы насыщать сливки кислородом.

Соединяем сливки с желтками и 250 г сыра маскарпоне. Легонько мешаем ингредиенты силиконовой лопаткой.

На дно стаканов выкладываем четверть крема. Печенье савоярди обмакиваем в кофе с ромом и выкладываем на крем в один слой. Покрываем печенье идентичным слоем крема и выкладываем второй слой печенья. Далее крем, последний слой печенья и снова крем.

Ставим емкость с десертом в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей посыпаем десерт какао.

Читайте также:

Рецепт домашнего кваса.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт салата с курицей и ананасами.