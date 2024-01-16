Одно упражнение, которое поможет быстро заснуть

Стресс, проблемы на работе, тревожность, усталость, ситуация в стране и множество других факторов, которые способны ухудшить ваш сон. Множество исследований утверждают, что 30-50% людей имеют проблемы со сном.

Если вы трудно засыпаете, долго крутитесь и все никак, тогда вам стоит знать о неврологической технике, которая поможет быстро и легко заснуть, которой поделился тренер Сергей Фальштинский.

Если заснуть для вас это еще то испытание, тогда вам точно стоит попробовать этот метод. Для того, чтобы выполнить упражнение вам стоит перейти в спальню, где вы планируете спать и удобно уместиться на кровати. Подготовьте подушку и одеяло, ведь эту ночь вы будете спать как младенец.

Важно, упражнение следует выполнять исключительно тогда, когда вы настроились ложиться отдыхать, выполнили все вечерние ритуалы и готовы ко сну.

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Шаг 1

Сядьте на кровать, где планируете спать и выберите удобную для себя позу.

Шаг 2

Разведите руки в стороны на том уровне, котором будет вам комфортно.

Шаг 3

Выровняйте осанку и опустите голову вниз.

Шаг 4

Смотри вниз и начинай крутить голову вправо влево. Важно это делать не слишком активно, чтобы не стало плохо. Делайте в комфортном для себя темпе. Главная задача, это расслабить себя.

Шаг 5

Добавьте к движениям головой зимование. Обязательно смотрите вниз.

Такое упражнение стоит повторить минимум 30 раз. Если начнет кружиться в голове, остановитесь, вы уже начинаете отходить ко сну.

Во время выполнения упражнения вы должны почувствовать, что останавливается поток мыслей, снижается давление и пульс, не хочется вставать, только лежать. В целом рекомендуется сделать упражнение от 30 до 60 раз.

Важно, после выполнения упражнения, ни в коем случае не берите телефон в руки, ведь это упражнение будет не эффективным, если после вы будете заниматься другими делами.

Как правильно делать упражнение смотрите в видео ниже

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