Утоляют голод и придают сил: как приготовить энергетические батончики дома

Кроме овсянки, в батончики можно добавить сухофрукты по своему вкусу, орехи и семечки. Такие батончики хорошо утоляют голод и придают энергию.

Энергетические батончики способны пополнять запасы энергии в организме и хорошо утоляют голод. Они отлично подходят спортсменам, которым нужны силы перед тренировками, людям, имеющим дело с регулярными значительными физическими нагрузками, и просто для поддержания активности всем остальным. Приготовить их очень легко и в домашних условиях. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Энергетические батончики

Ингредиенты:

овсяная мука – 40 гр;

овсяные хлопья – 40 гр;

мед – 60 гр;

ореховая паста – 40 гр;

сухофрукты – 30 гр.

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Способ приготовления:

Овсяные хлопья и овсяную муку смешать с ореховой пастой и медом или сиропом до однородности. В идеале получившаяся масса должна хорошо лепиться и держать форму.

Сухофрукты нарезать на мелкие кусочки. Для батончиков подойдут курага, чернослив, изюм, финики, киви и другие сухофрукты. Туда же можно добавить любые семечки: подсолнечные, тыквенные, льняные, семена чиа, кунжут. Не лишними будут и орехи: миндаль, грецкие орехи, все, что вам нравится.

Вмешать сухофрукты, семечки и орехи к остальным ингредиентам.

Выложить массу на бумагу для выпечки, сформировать колбаску. Можно смазать руки растительным маслом или формировать батончики мокрыми руками, тогда масса не будет прилипать.

Нарезать на порционные батончики, и готово. Дайте им подсохнуть.

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