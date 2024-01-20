Разноцветное суфле из индейки: нежное и вкусное угощение для малышей

Блюдо – отличное решение для родителей, которые заботятся о здоровом питании своих детей. Кроме того, готовится оно быстро и просто. Его приготовление займет у вас менее часа.

Суфле из индейки станет идеальным выбором для детского обеда. Это блюдо не только вкусное и нежное, оно прекрасно разнообразит рацион малышей и обеспечит их полезной и питательной едой. Рецептом разноцветного суфле из индейки поделился сайт Smachno.ua.

Ингредиенты:

фарш из индейки – 400 г;

кабачки – 200 г;

морковь – 200 г;

свекла – 150 г;

яйца – 2 шт.;

сливки – 50 мл;

петрушка – 30 г.

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Приготовление

Шаг 1

Разделите яйца на желтки и белки и взбейте их отдельно.

Шаг 2

Измельчите кабачок в блендере. Можно взять замороженные овощи. Смешайте белки и желтки, добавьте сливки, кабачковую массу и фарш. Тщательно перемешайте. Не солите. Вместо соли используйте немного сушеной зелени укропа и петрушки.

Шаг 3

Разделите полученную массу на три части. В первую добавьте измельченную морковь, во вторую – измельченную свеклу, а в третью – мелко рубленную петрушку. Морковь и свеклу можно измельчить в блендере до состояния пюре, натереть на терку или порезать мелким кубиком. Выбирайте вариант, который вам больше нравится.

Шаг 4

Разноцветную массу разложите по силиконовым формам для кексов, накройте пергаментом. Поместите формы в духовку и выпекайте суфле в течение 40 минут при температуре 170 градусов..

Шаг 5

После выпечки аккуратно извлеките суфле из форм и дайте ему немного остыть.

Это детское суфле из индейки не только порадует вашего малыша своим мягким вкусом и яркими цветами, но и будет отличным здоровым питанием.

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