Намазка из тунца, огурцов и сливочного сыра: вкуснейшая закуска за 15 минут
Намазка с тунцом обладает богатым вкусом и приятной текстурой, которая наверняка понравится всем любителям морепродуктов. Подавайте ее на тостах или свежем хлебе.
Намазка из тунца с яйцами, огурцом и сливочным сыром — это отличный вариант для быстрого и питательного завтрака или легкого перекуса. Эта намазка прекрасно сочетается с хрустящим тостом или свежим хлебом, сообщает "Смачно 24".
Ингредиенты:
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- вареные яйца — 2 штуки;
- свежий огурец — 1 штука;
- сливочный сыр — 100 г;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость. Используйте вилку, чтобы размять тунец до состояния крупных хлопьев.
Шаг 2. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца мелко нарежьте или измельчите с помощью терки.
Шаг 3. В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные яйца и огурец.
Шаг 4. Добавьте сливочный сыр и лимонный сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Шаг 5. По вкусу добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень.
Шаг 6. Перемешайте еще раз и поставьте намазку в холодильник на 30 минут, чтобы она немного остыла и усилилась вкусом.
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