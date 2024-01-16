Галушки с курицей, грибами и луком: рецепт настоящего украинского блюда

Галушки можно подавать со сметаной или с любимым соусом. Также при подаче их лучше посыпать рубленой зеленью.

Галу́шки — украинское национальное блюдо, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста. Галушки подают как отдельное блюдо или варят суп с галушками, делая их как из теста, так и с начинкой. Больше всего своими галушками славится Полтава, где даже есть памятник этому блюду. Сегодня мы расскажем, как приготовить галушки с курицей, грибами и луком по рецепту из блога "Кулинария".

Галушки с курицей, грибами и луком

Ингредиенты:

филе куриное – 300 гр;

кефир – 150 мл;

мука – 300 гр;

яйца – 1 шт;

сода – 1/3 ч. л;

соль в тесто – 1/2 ч. л;

шампиньоны – 250 гр;

лук – 120 гр;

масло растительное – 3 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

молотый перец, соль, зелень.

Читайте также:

Черничные клецки: самый неожиданный десерт

Картофельные клецки: как приготовить настоящие итальянские ньокки

Вкусные и нежные пончики: рецепт десерта для любителей сладкого

Способ приготовления:

Отварить филе в подсоленной воде. Можно брать филе из бедра, с галушками оно вкуснее, чем грудинка.

В глубокой миске смешать теплый кефир, соль, яйцо, муку и соду. Тесто не должно быть слишком плотным. Просеянную муку нужно подсыпать порциями и регулировать ее количество. Оставить готовое тесто отдохнуть на 10-15 минут под крышкой.

На сковороде обжарить нарезанный соломкой лук и грибы. Затем высыпать туда же порезанное филе, посолить, поперчить.

Тесто раскатать в жгут, порезать кусочками и сформировать галушки любой формы. Варить их в подсоленной кипящей воде до готовности.

Высыпаем горячие галушки в сковороду с курицей и грибами. Перемешать и прогреть на минимальном огне 4-5 минут.

Читайте также:

Классика украинской кухни: рецепт нежнейших картофельных творожных галушек

Гордость Полтавы. Как приготовить борщ с галушками

Рецепт галушек с мясом и вишнями от Евгения Клопотенко