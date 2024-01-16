6 овощей, которые помогут похудеть, нормализовать уровень холестерина и давление

Метаболический синдром — это состояние, связанное с увеличением веса в области талии, повышением кровяного давления и высоким уровнем холестерина. Но есть овощи, которые могут стать вашими союзниками и помочь в решении этой проблемы.

Метаболический синдром еще называют синдромом инсулинорезистентности, он представляет собой группу состояний, которые повышают риск развития диабета, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем. Помочь контролировать и предотвращать эти состояния может ваш рацион питания. Соблюдение питательной диеты, включающей эти 6 овощей, может стать вашим союзником в борьбе с метаболическим синдромом. Об этом пишет Eating Well.

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Хотя метаболический синдром широко распространен в мире, к счастью, его можно предотвратить, изменив свой образ жизни. Некоторые из лучших способов поддержать метаболическое здоровье включают регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса и употребление продуктов, богатых питательными веществами.

Согласно обзору, опубликованному в 2020 году в журнале Nutrients, овощи, наряду с фруктами, являются основным пищевым источником антиоксидантов и полифенолов, которые связаны с улучшением уровня инсулина, крови и глюкозы. Кроме того, овощи содержат ограниченное количество натрия и жиров. Овощи полезны для людей с метаболическим синдромом благодаря содержащимся в них витаминам, минералам и антиоксидантам. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, эти продукты также богаты клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

"Лучшие овощи — это любые овощи, которые вам нравятся. Хотя разнообразие является ключом к получению достаточного количества питательных веществ, сосредоточение внимания на овощах, которые вам больше всего нравятся, поможет увеличить потребление клетчатки, которая играет огромную роль в снижении потребления калорий и уровня холестерина", — говорит спортивный диетолог Дерек Липтон. Эти овощи помогут поддерживать здоровый уровень сахара в крови, давление и уровень холестерина.

Брокколи

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Брокколи имеет низкую калорийность и содержит питательные вещества, которые полезны для вашего метаболического здоровья. Она содержит сульфорафан, химическое вещество, известное своими противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Артишоки

Артишоки являются хорошим источником марганца — минерала, который играет важную роль в метаболизме глюкозы и углеводов. Кроме того, они также являются хорошим источником калия, поддерживающего кровяное давление в норме.

Капуста

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале "Антиоксиданты", метаболический синдром связан с окислительным стрессом, повышающим риск развития других хронических заболеваний. Витамин С, известный антиоксидант, помогает защитить организм от вредного воздействия окислительного стресса.

Если вы ищете овощ, богатый антиоксидантами этого типа, обратите внимание на капусту. Она богата клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и обеспечивает чувство сытости.

Шпинат

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Приготовленный шпинат обладает впечатляющей пользой для здоровья. Из одной порции вы можете получить 19% необходимой нормы кальция, 33% дневной нормы железа и 17% калия. Шпинат можно употреблять круглый год, в сезон — свежий, а в холодное время года — замороженный.

Перец чили

В перце чили содержится капсаицин, который является причиной его интенсивного и острого вкуса. Это соединение имеет массу преимуществ: от помощи в повышении уровня "хороший" холестерина и снижения риска хронических заболеваний, таких как диабет и высокое кровяное давление, до обеспечения антиоксидантами.

Кале

Капуста кале богата витамином С, помогающим бороться с окислительным стрессом. Этот овощ также содержит большое количество клетчатки, которая помогает избежать скачков уровня сахара в крови — частого следствия метаболического синдрома. Есть много способов добавить эту листовую зелень в свой рацион например, добавляйте в салат или готовьте смузи.

"Капуста также богата клетчаткой и питательными веществами, но содержание витамина К делает ее одним из лучших овощей для употребления в пищу. Витамин К обладает противовоспалительными свойствами, связанными с метаболическим синдромом. Некоторые исследования связывают этот витамин с чувствительностью к инсулину", — говорит Кэтрин Гервасио.

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