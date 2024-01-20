Такого вы еще не пробовали: очень душевный рецепт грузинского чахохбили
Чахохбили — это прекрасный вариант для семейного ужина или обеда. Насыщенный вкус и аромат этого блюда никого не оставят равнодушным за вашим столом!
Согрейтесь этой зимой, приготовив традиционное блюдо грузинской кухни — чахохбили. Это ароматное куриное рагу, которое идеально подходит для уютного ужина в кругу семьи, когда за окном снег и мороз. Название это блюдо получило от грузинского слова "хохоби", что переводится как фазан. Мясо этой птицы использовалось в аутентичном рецепте чахохбили, но в наши дни его уже традиционно готовят из курицы. Рецептом грузинского чахохбили поделился сайт Food&Mood.
Куриное мясо по этому рецепту тушится в пряном соусе и получается очень нежным, а его вкус — насыщенным. Готовится блюдо несложно, а результат точно порадует всех любителей уютной домашней еды.
Ингредиенты:
- курица – 1,5-2 кг;
- лук – 3-4 головки;
- помидоры – 4 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- острый перец – 1 шт.;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- аджика – 1 ч. л.;
- кинза – пучок;
- уцхо-сунели и кориандр – по неполной ч. л.;
- растительное масло – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Разделите курицу на порционные куски.
Шаг 2
Мелко нарежьте лук и пассеруйте его до прозрачности в сковороде на растительном масле.
Шаг 3
Поместите курицу в сотейник с толстым дном, добавьте растительное масло и посолите. Тушите на медленном огне под крышкой около 30 минут.
Шаг 4
Добавьте к пассерованному луку нарезанные кубиками помидоры и тушите их 3-4 минуты.
Шаг 5
Добавьте томатную пасту и продолжайте тушить еще несколько минут. Выложите томатную заправку в сотейник к курице.
Шаг 6
Измельчите половину пучка кинзы. Добавьте в сотейник аджику, кинзу, нарезанный острый перец и тушите еще 30-40 минут.
Шаг 7
В конце добавьте уцхо-сунели, кориандр и измельченный чеснок. Посолите по вкусу, добавьте оставшуюся кинзу, перемешайте, накройте крышкой и выключите огонь.
Шаг 8
Дайте блюду настояться 15 минут перед подачей.
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