Этот секретный рецепт молдавской мамалыги покорил всех: попробуйте его и узнайте причину

В Молдавии кукурузная мамалыга – это особенная гордость и национальный символ. Ее едят в любое время и абсолютно со всем, но чаще всего к мамалыге подают брынзу, шкварки и яичницу-болтунью.

Мамалыга — это традиционное блюдо молдавской кухни. В чем-то оно похоже на итальянскую поленту или украинский банош, но имеет свою особую традиционную подачу.О том, как приготовить молдавскую мамалыгу рассказал бессарабский канал "Готуємо для любимих"

Для приготовления вам понадобится казан и деревянная мешалка – никаких силиконовых лопаток и металлических ложек! А еще мамалыгу нужно без остановки вымешивать, пока она варится. Поэтому во многих семьях приготовление мамалыги – это мужская обязанность.

Кроме того мамалыга перед подачей режется на порционные куски. И используется для этого деревянный нож или суровая нитка.

Ингредиенты:

кукуруза крупа — 2 стакана;

вода — 4 стакана;

сливочное масло — 50 г;

сало — 100 г;

яйца — 3 шт.;

брынза — 100 г;

соль — по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Поставьте казан на плиту, влейте воду, добавьте соль.

Шаг 2

После закипания воды начните аккуратно всыпать кукурузную муку, постоянно помешивая деревянной лопаткой или скалкой, чтобы не было комков и мамалыга не подгорела. Готовьте мамалыгу на медленном огне 15-20 минут.

Шаг 3

Когда мамалыга загустеет, отделите ее от стенок казана холодной мокрой ложкой.

Шаг 4

Оставьте на выключенной плите еще на 15 минут, чтобы каша хорошо запарилась.

Шаг 5

Проверьте готовность: если каша не липнет к скалке, мамалыга готова.

Шаг 6

Переверните содержимое кастрюли на деревянную доску, чтобы получилась красивая полусфера.

Шаг 7

Натрите на терку соленую выдержанную брынзу. Растопите сливочное масло.

Шаг 8

Нарежьте сало небольшими кусочками и вытопите жир на сковороде, чтобы получились хрустящие шкварки. Выложите их в отдельную миску без жира.

Шаг 9

На оставшемся в сковороде смальце пожарьте яйца, перемешивая их в процессе, чтобы получились "кучерявые" комочки омлета.

Шаг 10

Нарежьте мамалыгу нитью или деревянным ножом на порционные куски. Полейте сверху топленым маслом. Выложите вокруг тертую брынзу, и яичницу. Посыпьте сверху шкварками.

Подавайте вкуснейшую мамалыгу к столу. Приятного аппетита!

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