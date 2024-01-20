Этот секретный рецепт молдавской мамалыги покорил всех: попробуйте его и узнайте причину
В Молдавии кукурузная мамалыга – это особенная гордость и национальный символ. Ее едят в любое время и абсолютно со всем, но чаще всего к мамалыге подают брынзу, шкварки и яичницу-болтунью.
Мамалыга — это традиционное блюдо молдавской кухни. В чем-то оно похоже на итальянскую поленту или украинский банош, но имеет свою особую традиционную подачу.О том, как приготовить молдавскую мамалыгу рассказал бессарабский канал "Готуємо для любимих"
Для приготовления вам понадобится казан и деревянная мешалка – никаких силиконовых лопаток и металлических ложек! А еще мамалыгу нужно без остановки вымешивать, пока она варится. Поэтому во многих семьях приготовление мамалыги – это мужская обязанность.
Кроме того мамалыга перед подачей режется на порционные куски. И используется для этого деревянный нож или суровая нитка.
Ингредиенты:
- кукуруза крупа — 2 стакана;
- вода — 4 стакана;
- сливочное масло — 50 г;
- сало — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- брынза — 100 г;
- соль — по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Поставьте казан на плиту, влейте воду, добавьте соль.
Шаг 2
После закипания воды начните аккуратно всыпать кукурузную муку, постоянно помешивая деревянной лопаткой или скалкой, чтобы не было комков и мамалыга не подгорела. Готовьте мамалыгу на медленном огне 15-20 минут.
Шаг 3
Когда мамалыга загустеет, отделите ее от стенок казана холодной мокрой ложкой.
Шаг 4
Оставьте на выключенной плите еще на 15 минут, чтобы каша хорошо запарилась.
Шаг 5
Проверьте готовность: если каша не липнет к скалке, мамалыга готова.
Шаг 6
Переверните содержимое кастрюли на деревянную доску, чтобы получилась красивая полусфера.
Шаг 7
Натрите на терку соленую выдержанную брынзу. Растопите сливочное масло.
Шаг 8
Нарежьте сало небольшими кусочками и вытопите жир на сковороде, чтобы получились хрустящие шкварки. Выложите их в отдельную миску без жира.
Шаг 9
На оставшемся в сковороде смальце пожарьте яйца, перемешивая их в процессе, чтобы получились "кучерявые" комочки омлета.
Шаг 10
Нарежьте мамалыгу нитью или деревянным ножом на порционные куски. Полейте сверху топленым маслом. Выложите вокруг тертую брынзу, и яичницу. Посыпьте сверху шкварками.
Подавайте вкуснейшую мамалыгу к столу. Приятного аппетита!
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