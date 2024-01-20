Забудьте все, что вы знали о котлетах! Этот рецепт перевернет ваше сознание
Это не обычные котлеты из фарша — филе для них нарезается мелкими кусочками. Попробовав эти котлеты вы уже не захотите готовить по другому рецепту!
Готовим сегодня что-то особенное, но простое — рубленые котлеты из куриного филе. Это не обычные котлеты из фарша, филе для них нарезается мелкими кусочками. Главный секрет этого блюда – зеленый лук и грибная зажарка, благодаря чему они получаются очень сочными и ароматными. Рецептом рубленых котлет поделился сайт "Файні рецепти"
Вы можете вместо грибов добавить разные овощи или много разной зелени – так тоже будет очень вкусно! Муку в рецепте можно заменить размоченным белым хлебом или овсяными хлопьями.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- шампиньоны – 300 г;
- зеленый лук – пучок;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 2 ст. л.;
- растительное масло – 6 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Нарежьте филе, репчатый лук и грибы на мелкие кусочки.
Шаг 2
Мелко порубите зеленый лук.
Шаг 3
На среднем огне разогрейте сливочное масло в сковороде. Поджарьте репчатый лук, добавьте шампиньоны, посолите и тушите около 10 минут. Затем остудите.
Шаг 4
Смешайте курицу, яйцо, зеленый лук и зажарку. Посолите и поперчите.
Шаг 5
Добавьте муку и хорошо перемешайте. Дайте фаршу постоять минут 10.
Шаг 6
На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Сформируйте котлеты и обжарьте их под крышкой примерно по 7-8 минут с каждой стороны.
Шаг 7
Подавайте котлеты с картофельным пюре, кашей, овощным салатом или соусами, которые вы любите.
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