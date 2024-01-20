Срочно попробуйте этот десерт в бокале: ваше представление о сладком уже не будет прежним

Ищете рецепт самого вкусного десерта? Тогда это для вас — восхитительный чизкейк, тающий во рту. Вы можете готовить его в любое время года легко и быстро.

Этот удивительный десерт – чизкейк в бокале – настоящее кулинарное произведение искусства, сочетающее в себе разные текстуры и вкусы. Основой служат хрустящие вафли, на которые выкладывается нежный сливочный слой. Завершает десерт слой компоте из красных ягод, который придает этому кондитерскому произведению искусства свежесть и небольшую кислинку. Этот десерт идеально подходит для особых случаев или просто как изысканный способ порадовать себя и близких. Рецептом десерта поделился сайт "Я Шеф-повар".

Ингредиенты:

вафли — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

сгущенное молоко — 1 банка;

сливочный сыр — 1 пачка;

сливки — 400 мл;

бесцветный желатин — 5 листов;

красные ягоды — 300 г;

сахар — 350 г.

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Приготовление

Шаг 1

Приготовьте компоте из красных ягод. На сковороду выложите красные ягоды и сахар. Ягоды подойдут как свежие, так и замороженные. Доведите до кипения,тщательно помешивая. Варите до загустения, снимите с огня и дайте остыть.

Шаг 2

Измельчите вафли в крошку, смешайте с размягченным маслом и выложите на дно стеклянного бокала. Выровняйте поверхность и хорошо прижмите вафельный слой, чтобы он уплотнился. Поставьте в холодильник для застывания.

Шаг 3

Желатиновые листы залейте холодной водой, затем растопите на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения.

Шаг 4

Сливки взбейте со сгущенным молоком и сыром до консистенции крема. Добавьте растопленный желатин тонкой струйкой, не переставая взбивать крем. Разлейте сливочно-сырную массу по бокалам на вафельное основание и уберите в холодильник для застывания.

Шаг 5

Когда чизкейк застынет, выложите сверху слой компоте из ягод и охладите перед подачей.

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