Не пропустите рецепт нового фаворита среди супов: как сделать шедевр из зеленого горошка

Есть несколько вариантов приготовления этого удивительно вкусного супа, но особую изюминку ему придает карамелизированная морковь. Этот суп придется по вкусу и детям, и взрослым.

Оказывается, крем-суп из зеленого горошка может быть настоящим кулинарным открытием! Особенно вкусно он получается с копченым лососем или семгой. Но сегодняшний фаворит — это версия с карамелизированной морковью, которая добавляет супу неповторимый карамельный вкус. Рецептом вкусного суп-пюре из зеленого горошка поделился сайт Smachno.in.ua.

Морковь для этого рецепта нужно нарезать слайсами и обжарить на сливочном масле с добавлением щепотки сахара. Это будет очень вкусно и необычно! И самое приятное — этот суп обязательно понравится детям. Приготовьте его и убедитесь в этом сами.

Ингредиенты:

зеленый горошек (свежий, замороженный или консервированный) – 250 г;

репчатый лук – 50 г;

чеснок – 1 зубчик;

сливочное масло – 50 г;

сливки 20% – 30 мл;

овощной, куриный бульон или вода – 350-400 мл;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

копченый лосось или поджаренная на сливочном масле морковь – для подачи;

свежая зелень для украшения – по желанию.

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Приготовление

Шаг 1

Порежьте лук кубиками и измельчите чеснок.

Шаг 2

В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте на нем лук с чесноком до прозрачного состояния.

Шаг 3

Добавьте горошек и на среднем огне готовьте, помешивая, 5 минут.

Шаг 4

Затем в кастрюлю влейте воду или бульон, доведите до кипения, посолите, поперчите, накройте крышкой и варите на небольшом огне около 10 минут.

Шаг 5

Измельчите суп блендером до пюреобразного состояния. Если хотите получить более нежную консистенцию, протрите суп через сито.

Шаг 6

Снова доведите суп до кипения, добавьте сливки, перемешайте и разлейте по порционным тарелкам.

Шаг 7

Подавайте суп с кусочком копченого лосося или с поджаренной на сливочном масле морковью, свернув их в виде розочки.

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