Не пропустите рецепт нового фаворита среди супов: как сделать шедевр из зеленого горошка
Есть несколько вариантов приготовления этого удивительно вкусного супа, но особую изюминку ему придает карамелизированная морковь. Этот суп придется по вкусу и детям, и взрослым.
Оказывается, крем-суп из зеленого горошка может быть настоящим кулинарным открытием! Особенно вкусно он получается с копченым лососем или семгой. Но сегодняшний фаворит — это версия с карамелизированной морковью, которая добавляет супу неповторимый карамельный вкус. Рецептом вкусного суп-пюре из зеленого горошка поделился сайт Smachno.in.ua.
Морковь для этого рецепта нужно нарезать слайсами и обжарить на сливочном масле с добавлением щепотки сахара. Это будет очень вкусно и необычно! И самое приятное — этот суп обязательно понравится детям. Приготовьте его и убедитесь в этом сами.
Ингредиенты:
- зеленый горошек (свежий, замороженный или консервированный) – 250 г;
- репчатый лук – 50 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- сливочное масло – 50 г;
- сливки 20% – 30 мл;
- овощной, куриный бульон или вода – 350-400 мл;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- копченый лосось или поджаренная на сливочном масле морковь – для подачи;
- свежая зелень для украшения – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
Порежьте лук кубиками и измельчите чеснок.
Шаг 2
В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте на нем лук с чесноком до прозрачного состояния.
Шаг 3
Добавьте горошек и на среднем огне готовьте, помешивая, 5 минут.
Шаг 4
Затем в кастрюлю влейте воду или бульон, доведите до кипения, посолите, поперчите, накройте крышкой и варите на небольшом огне около 10 минут.
Шаг 5
Измельчите суп блендером до пюреобразного состояния. Если хотите получить более нежную консистенцию, протрите суп через сито.
Шаг 6
Снова доведите суп до кипения, добавьте сливки, перемешайте и разлейте по порционным тарелкам.
Шаг 7
Подавайте суп с кусочком копченого лосося или с поджаренной на сливочном масле морковью, свернув их в виде розочки.
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